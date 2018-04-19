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綠色和平：蓋1座深澳電廠 等於160萬輛汽車空汙

2018-04-19 00:02聯合報 記者董俞佳彭宣雅／台北報導

綠色和平昨天邀請國際能源與空氣污染分析師勞里來台，分析新建深澳燃煤電廠對周遭環境...
綠色和平昨天邀請國際能源與空氣污染分析師勞里來台，分析新建深澳燃煤電廠對周遭環境的影響。 中央社
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深澳燃煤電廠引發空汙疑慮，綠色和平資深全球專案主任勞里（Lauri Myllyvirta）估算，新建深澳電廠所產生的空汙物，大約等於一六○萬輛汽車的年排放總量；新增的二氧化碳也是一五○萬輛汽車年排放總量；「乾淨的煤」是誤導民眾的詞彙。

環保署空保處長蔡鴻德昨天回應說，已委託學界模擬深澳電廠空汙總量與影響，預計一個月內公布。

勞里表示，燃煤發電所排放的空汙物，不論是PM2.5、硫氧化物、氮氧化物等，還是大幅高於其他發電；「乾淨的煤」也忽略燃煤電廠將排放包含汞在內的重金屬物質。

綠色和平說，勞里是依台電所送環差書中所載明的二氧化碳、氮氧化物等排放量，再計算全台汽車數目與排放量。勞里說，興建深澳燃煤電廠將使台灣民眾未來數十年都將暴露在更多的空汙物中，這些衝擊，台電並沒有在環評大會提出更細緻的健康影響評估，令人訝異。

勞里說，空汙是全球最大的環境汙染殺手，世界衛生組織（WHO）已將空汙歸類為致癌物質，其中的PM2.5更會進入人體的血管與肺部中，嚴重影響人體健康。

深澳案也被認為會影響海域生態。深澳案環評委員、中研院生物多樣性中心研究員鄭明修昨說，十四個環委只有他一個人研究海洋海域，他有提議補件再審比較好，但他的意見在環評大會中沒被尊重；他雖尊重最後投票結果，但對於這樣的結論很「錯愕」。

蔡鴻德說，空汙法修正草案剛初審通過，未來新法上路後，新設大型企業要用最低可達成排放率控制技術，以降低空汙量。

環評PM2.5台電深澳電廠

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