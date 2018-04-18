深澳電廠空污減排 外籍專家與台電說法歧異

2018-04-18 22:24 中央社 台北18日電



深澳電廠。 聯合報系資料照／記者張源銘攝影 分享 facebook

綠色和平今天邀請國際空氣污染專家評論深澳電廠案，專家評估，新建深澳電廠每年排放的空污量等於大台北160萬輛小客車的排放總量；台電回應，深澳對PM2.5的貢獻占比最多0.08%至0.18%，不知這160萬輛汽車的推估從何而來。

綠色和平今天召開記者會，勞里．糜偉（LauriMyllyvirta）應邀出席。綠色和平指出，勞里是代表芬蘭政府出席2005年在蒙特婁舉行的聯合國氣候變化綱要公約第11屆締約國大會的代表團成員之一，多年來探討能源與空氣污染議題，發表許多相關研究。

勞里在簡報中指出，新建深澳電廠每年排出的空污等於北北基160萬輛小客車總排放量，會讓周邊6縣市每年早死數十人，若興建運行數十年的話，每年會讓周邊6縣市早死人數達數百人。

他說，依據聯合國環境署出版的「2013全球汞評估報告」指出，燃煤發電是全台汞排放的最大來源，光是2010年就排放2877公斤，部分會經由食物鏈進入人體，而且汞會危害孩童的認知與神經發展，但是台電卻沒有提出相關的健康風險評估，他認為非常不合理。

他就行政院及台電屢次對外表示，深澳燃煤電廠的空污排放量逼近燃氣發電廠，提出不同看法。他認為，這可能是行政院拿較低效率的燃氣機組，對比燃煤機組的結果，所以差異較小。

對於台電聲稱深澳電廠的超超臨界燃煤電廠機組，用煤量每度電空污減排15%，勞里也認為，若是跟有相同防污設備的燃氣電廠相比，排放量仍高了數倍。

他進一步說明，若同時以較高效率的燃煤電廠與燃氣電廠對比，將可發現，燃煤發電硫氧化物的排放是燃氣的15倍，氮氧化物則是1.7倍，懸浮微粒則是4倍，重金屬汞更高達12倍；因此，燃煤發電在各種空氣污染物質與重金屬的排放量上，仍遠高於燃氣電廠。

他還舉例，目前比利時、瑞典、美國加州、安大略省、蘇格蘭、中國大陸北京「已全面淘汰燃煤」，哥斯大黎加、厄瓜多、薩爾瓦多、冰島、拉脫維亞、挪威、巴拉圭、瑞士、烏拉圭、美國愛達荷州及佛蒙特「已全面淘汰燃煤，且有高比例再生能源」。

此外，澳洲、加拿大、丹麥、芬蘭、法國、義大利、墨西哥、荷蘭、紐西蘭、葡萄牙、英國、美國（夏威夷、康乃狄克州、麻薩諸塞州、新墨西哥州、紐約州、奧勒岡州、華盛頓）、德國柏林及印度德里，也「預計全面淘汰燃煤」。

勞里從經濟面分析，2025年之後新設再生能源電廠的成本會低於新設燃煤電廠的成本，2030年之後則是既有再生能源的營運成本會低於既有燃煤電廠的營運成本，顯示燃煤電廠的彈性調度也不符經濟效益，不應再蓋燃煤電廠。

台電傍晚發布新聞稿表示，盼能與環團及環保人士溝通、釐清彼此計算的方式。深澳電廠位於瑞芳海邊，採「超超臨界」低污染的發電技術，同時透過250公尺高的煙囪擴散，與都會區車輛在地面直接影響民眾不同，不應直接拿排放量來換算或對比。

台電表示，細懸浮微粒（PM2.5）大概34%-40%是境外移入，且根據環保署調查研究，台灣境內PM2.5貢獻來源含原生性及衍生性，移動源占比約30-37%，電力業中台電與民營電廠的貢獻占比約4.5-9.9%，真正在發電的占比並不高。

台電進一步指出，根據環保署所發布的最新全國空氣污染物排放清冊，全國客貨車總量約732萬輛，推算車輛之單位影響，每百萬輛占比3.4%-4.4%，若以深澳電廠2部60萬瓩機組裝置容量推估，影響占比最多0.08%-0.18%。