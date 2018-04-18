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深澳電廠生態爭議延燒 環評委員嘆意見沒被尊重

2018-04-18 11:30聯合報 記者彭宣雅╱即時報導

深澳電廠爭議越演越烈，環評委員之一的中央研究院生物多樣性中心研究員鄭明修今天表示，在這個案子當中，14個環評委員，只有他一個人研究是海洋海域，但他的意見在環評大會中沒有被尊重；雖然最後仍通過、他也尊重最後投票的結果，但是，對於這樣的結論，還是覺得很「錯愕」。

鄭明修今天發表海洋廢棄物的調查研究，面對記者詢問深澳電廠的生態爭議，他說，重點在於環境改變後，對周邊環境的影響。

他說，3月14日環評大會裡，針對深澳電廠的爭議，爭執重點在於12年前的環評已經過了，現在從番仔澳變成深澳灣，這是一個很大的改變，他個人在會議中強調，換了這麼多地方，應該要做好生態調查，根據環評法規定，至少需要兩年、四季的調查，結果深澳的案子，只在去年10月做了一次，一次的調查，環評上有很多資料都不夠。

鄭明修表示，整個象鼻岩出來的夾灣，剛好是防波堤過來的地方，珊瑚在那裡生長，環境也最漂亮，但那個區域也剛剛好是電廠出水口的地方。這裡的生態調查數據是不夠的，當天他也講了這些東西，講的是生態議題，包括中研院劉小如也講了陸域的議題，但只有265個字。

鄭明修說，用環差不適用環評的角度來看待這事情，這是環評法中的缺失，若什麼都用環差，通過環評以後，數十年都用環差審查，他認為生態調查方面很不足。

他也表示，當天環評委員都有提出問題，會議從2點開到晚上10點，9點半才要他說話，他已經坐了7個多小時，講的很簡短，他認為應該要補件再審比較好，但對於最後投票通過，他於以尊重最後的結果，只是環評委員間都覺得很錯愕，鄭明修說，他是14個環評委員中，唯一做海域海洋生態研究的人，他認為如何減少對環境破壞才是重點，但他的意見，都沒有被尊重。

圖為深澳電廠舊址。記者游明煌／攝影
圖為深澳電廠舊址。記者游明煌／攝影
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環評深澳電廠投票

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