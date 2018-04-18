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【重磅快評】複製深澳環差闖關 大潭電廠急什麼？

2018-04-18 10:04聯合報 主筆室

桃園大潭電廠。聯合報系記者許政榆／攝影
桃園大潭電廠。聯合報系記者許政榆／攝影
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深澳電廠燃煤機組重建的環評還深陷泥沼，未料大潭燃氣電廠擴建案打算複製深澳廠環差路徑，昨天的環評初審引起軒然大波。緊接大潭電廠擴建，是月底中油觀塘第三天然氣接收站環差闖關，如果順利達陣，說明蔡政權不但環評把關跛腳，甚且淪為護航。

觀塘中油第三天然氣接收站環評至今還沒見闖關成功的影，台電靠觀塘接收站天然氣發電的大潭電廠擴增機組有什麼好急的？台電不會回答這問題，但闖關手法嫌粗糙了。日昨召開的環評初審，台電擺明了拒絕重做環評，想循環差捷徑闖關，讓環評委員見識到台電的霸氣。

大潭擴廠增建7、8、9號機組因為裝置容量甚大，環評檢視有其必要；其間的變更設計若達一定規模，也需經由環評判定。昨天引發的環評爭議，因大潭變更輸電線路，由之前往東南方345KVA特高壓送到龍潭變電所，改為逆時針旋轉90度，往北送到林口電廠，且電壓降為161KVA超高壓。為什麼做這樣改變？台電有省錢、少土方、縮短工期的正面說詞，但環評委員質疑甚多。

問題出在上百億經費的輸電線路大轉彎理應經過環評檢視，為什麼要迴避？環評法施行細則第38條說，變動規模不超過1成可免重做環評；於是台電堅持輸電線路大轉彎的變動幅度沒超過1成，拒絕重做環評；但環評委員都認為，逆時針轉90度的新輸電設計，環境條件完全不同，當然該重做環評。

台電為什麼不掩飾闖關念頭？大潭電廠機組擴增後，燃料寄望於觀塘中油天然氣接收站，但是第三接收站闖關的難度比大潭擴廠還高，大潭急什麼？雖然大潭的7號單循環燃氣機組負有今夏不跳電的任務，但是這一單循環機組的運轉許可已過關。

大潭更改輸電線路迄今未對外說明。擺上檯面的理由是龍潭變電所已經超負荷，受不了大潭這大傢伙新增的任務。台電的說法換成白話文，北台灣用電捉襟見肘。對照最近無日無之的停、跳電，國家的能源安全不能如此輕率。

環保署必須嚴守環評法制，不能像人形立牌撐場面而已，大潭變更輸電線路的大轉彎絕不可書面「請委員諒察」一句即想過關。

環評台電深澳電廠

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