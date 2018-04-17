深澳電廠爭議 朱立倫：無政治立場

2018-04-17 13:12 中央社 新北17日電



新北市長朱立倫今天表示，市府對於深澳發電廠的興建，沒有政治立場，只有捍衛全民健康的立場，市府從來沒有反對興建電廠，反對的在全球減煤趨勢下，興建高汙染的燃煤電廠。

朱立倫今天在市政會議聽取新聞局長張其強的輿情分析後表示，希望環保署基於捍衛全民健康的立場、燃煤電廠造成空氣汙染的立場，維護生態環境的立場，必須做好把關的工作。

他強調，這中間沒有任何個人的立場，只有全民的立場，中間沒有政治立場，只有全民健康的立場。

朱立倫說，對深澳電廠興建，市府從來沒有反對興建電廠，反對的是在全球減煤趨勢下，再度興建具汙染性質的燃煤電廠。

朱立倫說，大家都有用電需求，但選擇不是只有高汙染的燃煤電廠，即便今天燃煤的技術有所精進，但全世界都知道，相對於其他發電方式，燃煤電廠還是高度汙染的燃煤電廠。

朱立倫認為，全世界都在減煤，環保可以提供各國的趨勢及數據給環保署參考，提供過去環保鬥士所做的減煤努力，給環保署長官們參考，讓大家看看世界趨勢及環保鬥士所做的努力。

他說，世界都走向一個乾淨能源的目標，台灣、新北市與北台灣，也應該共同努力。新北市的立場是全世界共同努力的立場，也是有科學根據的立場。