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蘇貞昌要深澳電廠無汙染 侯友宜：這跟乾淨的煤差不多

2018-04-17 11:50聯合報 記者祁容玉╱即時報導

行政院前院長蘇貞昌日前對深澳電廠重啟爭議表示，「如果沒有安全、有汙染，我絕對不同...
行政院前院長蘇貞昌日前對深澳電廠重啟爭議表示，「如果沒有安全、有汙染，我絕對不同意。」對此侯友宜今天說「這個答案跟『乾淨的煤』差不多」。記者祁容玉／攝影
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國民黨新北市長參選人侯友宜日前要求民進黨對手、行政院前院長蘇貞昌要對深澳燃煤電廠表態，蘇貞昌回應「深澳電廠如果沒有安全、有汙染，我絕對不同意。」對此侯友宜今天說「這個答案跟『乾淨的煤』差不多」，並重申若當選，會持續限制生煤許可，保護新北市生態、空氣品質、和居民健康。

媒體追問，會不會覺得對深澳議題」不能只是說說而已？」侯友宜表示，應該要針對問題、解決問題，把態度跟立場講清楚，他的立場就非常清楚，就會若有機會當選，會繼續限制生煤許可發放，不允許發放新的生煤許可。

侯友宜蘇貞昌

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