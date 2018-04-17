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沃草／新北市嗆從未同意深澳設防波堤 詹順貴：馬後砲，環評時為何不說？

2018-04-17 13:28沃草

【沃草記者／廖昱涵】 立法院報導

對於在野黨立委質疑深澳案，李應元、詹順貴接連高分貝表示說要移送監察院也可以。（攝...
對於在野黨立委質疑深澳案，李應元、詹順貴接連高分貝表示說要移送監察院也可以。（攝影／廖昱涵）
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近期輿論爭議深澳電廠內「瑞芳保育區」可否設防波堤，目前焦點已從保育演變為對環評的咎責。新北市環保局技正孫忠偉今（16）日指出，深澳案中新北市的意見未被確認，他並解釋，環評大會中新北代表、漁管所長陳志豪最後被問到意見時說「不用了」，是因為問題已被環委點出，並不代表此案沒問題。但環保署副署長詹順貴激動回應表示，防波堤興建與否要由新北市點頭，但他們之前卻未表示過異議，「如果他們當時就有意見，這樣我會非常好處理，但現在就是放馬後砲。」

今日立法院社會福利及衛生環境委員會針對「深澳電廠保育區劃定及環評爭議」邀請環保署、經濟部、漁業署等部會專案報告。新北市環保局近日炮打中央，質疑深澳電廠將在「瑞芳水產動植物繁殖保育區」興建防波堤，恐對生物環境造成衝擊，但未取得新北市府同意。

新北市環保局技正孫忠偉開口便諷刺，新北市府「不是打官司要求輸贏，而是在意到底對環境有沒有影響。」他解釋，環評中其實營建署、漁業署，甚至環評委員都對保育區表示過意見。他也質疑，其實保育區問題提出被至少 37 次，是不是一定要由新北市提才有效力？他認為，營建署和漁業署都是目的事業主管機關，已經代新北市提出質疑。

孫忠偉抨擊，各單位都以台電的「片面回覆」，就以為事情已經解決，卻沒有確認新北市府的意見。

詹順貴聽聞後則回嗆孫忠偉「強詞奪理」。他解釋，各部會都可以表示意見，「但最後可不可以興建堤防是新北市政府有權利表示同意或反對」。新北市政府在環評會議中都不表示意見，「如果他們真的這麼在乎，為何他們在環評大會中都沒有相關的主張紀錄？」他認為還要其他機關替新北市表示同意與否，這才是「卸責」。

中國國民黨立委蔣萬安則質疑，瑞芳保育區既然都有條件限制捕撈採集，那可以蓋更巨大的防波堤嗎？而且新北市「沒有說同意啊！」

詹順貴回應，設立人工設施在新北市府的公告中是「限制」行為並非「禁止」，代表市府有可能同意。也因此，環評第一次會議中漁業處提出保育區問題後，台電回覆要和新北市府協調，但新北市代表不僅沒有說不同意，下次會議還要求台電編預算清淤，在他的解讀就是：「同意成分居多」。

詹順貴無奈表示，他所主持的最後一次會議中，也親自詢問新北市政府漁業處漁管所長陳志豪的意見，但「他搖手說不用」。詹順貴質疑，環評會議開了半年，「不同意」這三個字到底多難說？他抨擊，新北市代表「今天講的很好聽，但該在環評裡面講的，有沒有講？」

針對預算部分，孫忠偉則解釋因為身為公務員，要擔心的事情很多，不管遇到各種狀況，都要有周延的處理。而當時擔心通過，因此建議台電要做編列預算做預防措施，不代表新北市政府就同意興建防波堤。

時代力量立委黃國昌質疑，應考慮立法目的，「還是我們只能尊重法條的字面文義」？（攝...
時代力量立委黃國昌質疑，應考慮立法目的，「還是我們只能尊重法條的字面文義」？（攝影／廖昱涵）
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而回到生態保育問題，時代力量立委黃國昌質疑，瑞芳保育區連漁船都禁止進入，為何還能蓋防波堤，不會對生態造成更大影響嗎？「還是我們只能尊重法條的字面文義」？詹順貴本想再度搬出新北市府公告解釋，但遭黃國昌打斷，表示應回到立法目的去考慮，質疑難道生態衝擊更大，但公告上沒有提到的事項就可以？

黃國昌表示：「新北市沒有表達意見那是他們要負的責任」，更質疑環評委員鄭明修曾強烈反映堤防會對生態衝擊很大，環保署為何沒有把這項意見反映到決策中？

中國國民黨立委王育敏、許淑華也紛紛質疑，新北市政府就是不同意設防波堤，那深澳案要怎麼走下去？詹順貴表示，如果新北市政府真的反對到底，那是台電要去負責。 至於是否重做環評？他解釋目前程序都已走完，重做環評依法無據，只能由台電主動提出。而電廠要不要蓋是上位政策，並非環保署可以決定的。

國民黨立委王育敏要求依照「議事慣例」讓新北市環保局代表上台報告，但她所稱的慣例當...
國民黨立委王育敏要求依照「議事慣例」讓新北市環保局代表上台報告，但她所稱的慣例當時主席承認有瑕疵，甚至過去她自己也反對。（攝影／廖昱涵）
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時間回到會議剛開始，召委、中國國民黨立委陳宜民本要讓新北市環保局技正孫忠偉比照其餘部會，在立委質詢前先上台報告，同黨立委王育敏也拿出 2015 年民進黨籍召委陳節如曾要求雲林縣長李進勇列席報告的議事前例作為依據。但遭民進黨立委認為違反議事規則為由，最後以優勢人力否決。

但王育敏所稱的慣例連當時主席都承認有瑕疵，甚至她自己也出言反對。翻出她所依據的 會議記錄，當時國民黨立委江惠貞指出，陳節如曾要求雲林縣長李進勇列席報告「是對雲林縣議會非常的不尊重」（p.198），要他上立法院的備詢台不適當。而召委陳節如隨後也承認程序有瑕疵並致歉。該次會議中，王育敏質也表示地方政府人員至立法院報告不妥：「剛才李縣長違反本委員會的議事慣例上到備詢台說明了五分多鐘」（p.201）。

雖然王育敏所提的「會議前例」不太適用於今天的情形，但主席陳宜民也表示他得依照《憲法》67條：「各種委員會得邀請政府人員及社會上有關係人員到會備詢。」賦予的權利邀請新北市環保局報告。但最後在執政黨否決下，陳宜民改在自己質詢時，撥用部份的時間讓孫忠偉以備詢的形式報告。

民進黨立委吳焜裕聽聞台電總經理鍾炳利表示：「台電也是生活在台灣一份子，對於環境也...
民進黨立委吳焜裕聽聞台電總經理鍾炳利表示：「台電也是生活在台灣一份子，對於環境也很關心，一定會採用最高效率機組降低對於環境影響。」便要他當場發誓。（攝影／廖昱涵）
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台電總經理鍾炳利起初聽到民進黨立委吳焜裕的要求先是笑出來，但遭吳焜裕痛斥。鍾炳利...
台電總經理鍾炳利起初聽到民進黨立委吳焜裕的要求先是笑出來，但遭吳焜裕痛斥。鍾炳利後來尷尬宣讀誓詞。（攝影／廖昱涵）
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環評詹順貴

沃草

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