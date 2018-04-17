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深澳電廠案 立院決議：須做學童健康評估

2018-04-17 00:31聯合報 記者董俞佳彭宣雅／台北報導

反深澳燃煤電廠自救會昨天在立法院外舉行「拒絕空汙！反對興建深澳燃煤電廠」記者會，...
反深澳燃煤電廠自救會昨天在立法院外舉行「拒絕空汙！反對興建深澳燃煤電廠」記者會，展示十七位里長反對的連署，要求重新進行環評。 記者黃義書／攝影
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深澳燃煤電廠涉及空汙與瑞芳保育區爭議，立法院衛環委員會昨要求環保署、經濟部、內政部等相關部會報告，場外則有新北市瑞芳區超過半數里長陳情反對建廠。衛環會最後決議，台電應於營運前完成學童健康評估，並且尋找地熱等可行性替代方案。

昨天的衛環委員會上，各黨立委都有針對深澳燃煤電廠提出質疑。民進黨立委陳曼麗、吳玉琴等人指出，前天環團拜會蔡英文總統時有提到，可透過地熱等替代性能源來取代燃煤電力，委員會也通過臨時提案，要求台電應於半年內研議替代性方案。

不過，經濟部次長龔明鑫回應立委時提到，各種替代性能源都不排除，但是現階段為達到電力供應需求，興建深澳燃煤電廠還是必要的，會持續跟地方政府溝通。

因當地瑞濱國小就在深澳燃煤電廠基地周遭不到五百公尺，家長擔心成麥寮許厝分校第二，國民黨立委王育敏等人昨也臨時提案，要求台電應於一個月內完成對瑞濱國小學童健康風險評估，以保障學童健康。

但台電認為應改為營運前一個月完成健康風險評估。因國民黨立委多數臨時提案，包括重做環評等都未過，委員會最後同意台電在更改文字後，該臨時提案通過。

反對興建深澳燃煤電廠的當地居民，昨在立法院外抗議。自救會長陳志強說，瑞芳區卅四個里已有十七位里長簽反對設立燃煤電廠，且民間連署不到三天，就有超過四百份連署書，比台電的問卷經過一年才籌到的問卷還多，並非如台電之前所說「當地居民都同意」。

深澳燃煤電廠雖然通過環差，但還不代表就能建廠，台電還要到環保署環評大會報告，經環保署簽核同意後，還要取得經濟部開發許可、通過內政部海審會審查，最終若要啟用，還必須由新北市政府發給生煤許可證才能啟用。

時代力量立委黃國昌就詢問經濟部次長龔明鑫、環保署副署長詹順貴，若新北不發照，中央接受嗎？要怎麼做？龔明鑫回應，會持續溝通。

深澳電廠台電環評瑞芳

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