深澳電廠環評爭議 新北準備打法律戰

新北市府環保局長劉和然（左）與環保局簡任技正孫忠偉（右）昨天反擊，「到底是誰在強詞奪理」。 記者侯永全／攝影 分享 facebook

立法院衛環會昨安排深澳電廠專案報告，有關電廠環評爭議，雖然立委和環團都要求撤案，環保署則要各界尊重環評，有意見可訴願；新北市府環保局長劉和然表示，對環評爭議「市府一定會有法律作為」。

新北市府昨上午派環保局發言人孫忠偉列席立院衛環會，報告新北市對深澳電廠案的態度。孫表示，新北市府在環評大會並非「沒有意見」，因環評委員對電廠環差案有各式各樣意見，當天新北代表被問到「有沒有要補充」，才說「不用」，卻被解讀「沒意見」。

立法院昨召開衛環委員會，環保署副署長詹順貴（左）批評新北市府「強詞奪理」。 記者黃義書／攝影 分享 facebook

對此，當天主持環評的環保署副署長詹順貴回應，新北市的說法「強詞奪理」，講的都是馬後炮。劉和然因此在下午舉行記者會反擊，強調小組審查最後決議兩案併陳送環評大會，一案是環差通過、另一案就是基於深澳灣要興建二道防波堤建議重做環評，「詹順貴為何沒看見？」

劉和然並表示，詹是當年的環保鬥士，現在卻用情緒性字眼打壓專業事務官，讓他對詹最後的尊重都已消失。針對電廠環差爭議，劉強調，雖然環差已通過，等環保署「確認會議」後，市府一定會有法律作為。

孫忠偉表示，深澳電廠環差過關後，市府就密集請教不同領域的法律專家沙盤推演，根據既有案例研究後，會以協助民團提出訴願、行政訴訟的方式，爭取環評無效，但一切要等環保署召開確認會議後的結果。

孫忠偉解釋，新北市府是因電廠要蓋在新北而列席環評會議，但提出訴願依法得是「人民」，新北市府是機關，雖然也有專家認為，環保局本於權責，若以「利害關係人」立場提出訴願，並非完全沒有成立機會。

但考量市府提訴願無前例，傾向由環保團體或地方自救會提訴願，要求撤銷環評，若遭駁回再提行政訴訟，市府會提供會議紀錄、資料等，「協助」民間團體打法律仗。