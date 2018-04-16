綠委要求照唸 台電總經理立誓：深澳電廠不影響民眾健康

2018-04-16 20:39 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



台電欲在新北瑞芳區興建深澳燃煤電廠，不過，不只新北市政府反對，瑞芳當地居民也群起抗議。立法委員今天不分黨派針對這個議題質問環保署、經濟部。有綠委要求台電總經理鍾炳利大聲立誓取得民眾信任，時代力量立委黃國昌則詢問經濟部次長龔明鑫、環保署副署長詹順貴，若新北不發照，中央接受嗎？要怎麼做？龔明鑫回應，會持續溝通。黃國昌則回批，這種說法無法接受。

深澳燃煤電廠涉及空氣汙染與瑞芳保育區爭議越演越烈，今天立法院社福及衛生環境委員會要求環保署、經濟部、內政部等相關部會至委員會報告。新北市瑞芳區超過半數里反對興建深澳燃煤電廠，今也首度至立法院外陳情抗議。委員會通過決議，要求台電應於營運前完成學童健康評估並且尋找地熱等可行性替代方案。

針對近日外界的抗議與紛爭，民進黨立委吳焜裕質詢時，鍾炳利回應表示，台電也是生活在台灣的一分子，深澳燃煤電廠未來運轉會採用最新的環保技術，用最高效率的機組，也會依據環保署公告的健康風險評估技術規範來辦理環評健康風險評估的工作。

吳焜裕則說，有關空汙等健康風險評估，要請國際專家幫忙，不要讓民眾擔心，不然民眾擔心害怕恐睡不好、吃不下，會衝擊民眾健康。他也要求台電對生態監測要有承諾，要組成專家學者、納入當地民眾一起監督，做平行監測，讓民眾可以信任監測成果。鍾炳利則回應，在施工期間、操作運轉未來幾十年都會建立完整的資料，也會邀請知名的學校研究機構參與。

吳焜裕聽完後說：「好，總經理，現在民眾一直被嚇，已經對台電不信任，你就當場發誓好不好？」，鍾炳利回應說，「這沒問題」。吳焜裕要鍾炳利「照我的念」，過程中現場時有笑聲，鍾炳利也笑出來，吳焜裕要鍾炳利「嚴肅以對，讓民眾信任台電做得到，不要開玩笑」，要求鍾炳利念出誓言，取得民眾信任。

隨後鍾炳利說沒問題，吳焜裕要求念大聲一點，承諾要堅定，鍾炳利照著吳焜裕所提供的誓言念出「余代表台電，以維護民眾健康與生態完整性，如違誓言，願受最嚴厲懲罰」等等。吳焜裕提醒鍾炳利，深澳電廠2025年才營運，未來鍾可能不在這個職位，一定要叮嚀未來接缺的人，也要謹記這個誓言。

民進黨立委黃秀芳於質詢環保署副署長詹順貴時也跟進吳焜裕要求詹順貴立誓。黃秀芳表示，環保署、台電未來有什麼機制可以讓民眾放心，她說，「早上吳委員有請台電發誓，要堅守環保做到最好，環保署是不是也要來發誓，把民眾疑慮降到最低」，不過該要求被詹順貴回絕。詹順貴回應說：「報告委員，我們不適合發誓，我們是審查單位，營運過程將是管制監督單位，管好是我們應盡的責任，這不需要發誓，我們非做不可」。

黃國昌今天陪同當地里民到立法院陳情。他質詢時表示，不只現在17個里反對，未來其他里聽到民眾心聲之後，肯定會再陸續出來反對，但沒想到近日台電給里長的民意調查竟然是深澳電廠的屋頂要蓋什麼形式，彷彿這個廠蓋定了，讓人覺得太離譜。