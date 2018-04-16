影／深澳環差報告僅200多字 新北市府批台電不負責

相關新聞
深澳案 李應元：保育區沒說不能開發 把我送監院都可以2018-04-16 12:01
馬英九說重啟核四就沒深澳問題 李應元：是馬關核四2018-04-16 10:22
「為何要建燃煤電廠」孩子童言童語 爸媽卻無法解釋2018-04-16 07:53
張景森談能源遭質疑 民進黨團：不需扭曲解讀2018-04-16 16:43
蘇貞昌要深澳電廠無汙染 新北：燃氣都不敢說無汙染2018-04-16 16:01
當年喊淘汰燃煤電廠 新北批詹順貴：到底誰強詞奪理？2018-04-16 15:41
影／逃避深澳環評會？ 李應元嗆：把我送監察院！2018-04-16 15:00
深澳電廠爭議延燒 李應元：環評公信力應尊重2018-04-16 14:36
深澳環評違反程序正義？ 環團籲監院調查2018-04-16 14:12
深澳家長：別讓瑞濱國小 變麥寮許厝分校第二2018-04-16 14:11
李應元嗆馬別忘了誰封核四 馬辦反駁2018-04-16 14:10
綠堅蓋燃煤電廠 藍：讓民眾在空汙跟缺電間做選擇2018-04-16 14:07
孫大千：民進黨用「咖啡話」把民眾當「塑膠」2018-04-16 14:05
深澳環評案吵開 新北市府、詹順貴針鋒相對2018-04-16 14:03
詹順貴被質疑為台電護航？李應元：應給詹公平評價2018-04-16 14:02
馬辦：核四「封存」非「廢除」 是否重啟看蔡政府智慧2018-04-16 13:48
深澳案 環團籲監察院調查環保署 「這政府不會反省」2018-04-16 12:27
立院深澳電廠專案報告 綠委人數優勢杯葛新北發言2018-04-16 11:12
詹順貴遭批護航台電 李應元：說法不公平2018-04-16 10:49
影／反建深澳電廠 黃國昌率自救會立院前抗議2018-04-16 10:46
深澳爭議 李應元：要尊重環評 有意見應訴願2018-04-16 09:50
400深澳人連署停建電廠 憂瑞濱小變許厝分校第二2018-04-16 08:56
新聞眼／賴揆施政…走務實路線2018-04-16 01:09
賴揆挺深澳電廠 提兩保證2018-04-16 01:08
新聞眼／深澳 先做政治環評？2018-04-16 00:22
馬英九：核四啟動不就沒問題2018-04-16 00:19
大潭藻礁再開聽證會？ 蔡總統慎重考慮2018-04-16 00:17
賴清德：不讓北部空汙成問題2018-04-16 00:15
深澳電廠今專案報告…朝野甲動 新北備戰2018-04-16 00:12
蔡總統「為環境努力」環團未埋單2018-04-16 00:10
蔡總統見環團：台灣企業 不能缺電2018-04-15 23:56
反深澳燃煤電廠 居民周一到立院抗議2018-04-15 22:11
深澳燃煤有解？ 蔡英文：各種再生能源都能研議2018-04-15 22:10
深澳電廠 想闖關至少還要過3關2018-04-15 21:58
馬英九坦言核四啟動就沒深澳問題 前廠長大讚說得好2018-04-15 20:14
環團進官邸拜會 蔡總統：2025非核不會跳票2018-04-15 19:51
馬英九和反核朱立倫聊天 核四啟動就沒深澳問題2018-04-15 16:46
張景森：不蓋深澳電廠…得省電10%2018-04-14 01:17
熱門文章
馬英九坦言核四啟動就沒深澳問題 前廠長大讚說得好2018-04-15 20:14
馬英九說重啟核四就沒深澳問題 李應元：是馬關核四2018-04-16 10:22
管案延燒！教育部2政次皆請辭待命2018-04-16 09:44
軍公教減退休俸 壓垮飯店業？2018-04-16 00:56
官員請辭理由千百種 潘文忠的說法你給幾分?2018-04-16 08:00
共軍對台演習 孫大千：賴清德多嘴惹的禍2018-04-16 08:20
賴神指台不必宣布獨立 學者：那你要工作什麼？2018-04-16 08:17
解放軍18日台海軍演？國防部：假新聞 陸官媒渲染2018-04-15 19:31
政院公布新教育部長 68歲前東華大學校長吳茂昆接任2018-04-16 18:03
深澳案 李應元：保育區沒說不能開發 把我送監院都可以2018-04-16 12:01
行政院六點公布 教育部長新任人選2018-04-16 17:21
賴揆誠實大放送：我是務實台獨工作者2018-04-15 23:49
「為何要建燃煤電廠」孩子童言童語 爸媽卻無法解釋2018-04-16 07:53
影／被諷最會撩民 蔡英文的四大金句2018-04-16 10:19
深澳燃煤有解？ 蔡英文：各種再生能源都能研議2018-04-15 22:10
當年喊淘汰燃煤電廠 新北批詹順貴：到底誰強詞奪理？2018-04-16 15:41
監察院最新財產申報 鄭麗君財產逾13億2018-04-16 13:15
時代力量黨工網購毒品遭攔截 辯不知包裹從何而來2018-04-15 19:29
觀察站／賴揆台獨主張誠實轉務實 兩岸有解？2018-04-16 00:29
蔡總統見環團：台灣企業 不能缺電2018-04-15 23:56
賴清德再拋台獨言論 陸學者：有意爭2020總統大位2018-04-16 09:51
新教長若卡管 台大行動聯盟要告2018-04-16 00:52
陳學聖：院長的「小事」震掉一個教育部長2018-04-16 12:34
揭于孝斌偷吃閨蜜 程恩慈：質疑其人格缺陷和誇大經歷2018-04-16 08:59
影／逃避深澳環評會？ 李應元嗆：把我送監察院！2018-04-16 15:00
影／解放軍攻台首選地點？現在變如此樣貌！2018-04-16 12:40
比超商店員更神！民代服務處 賣菜教英語兼道路救援2018-04-16 10:00
涉毒時力黨工：惡意爆料 未審先判 漸失社會連結感2018-04-16 12:29
卡管議題延燒財委會 藍綠互相批評2018-04-16 15:29
蘇貞昌競選團隊 將是新組合2018-04-16 01:03
蔡總統出訪史瓦濟蘭 扁：被另一友邦婉拒2018-04-15 19:39
馬辦：核四「封存」非「廢除」 是否重啟看蔡政府智慧2018-04-16 13:48
兩岸政策 賴清德：政府立場一致 就是「維持現狀」2018-04-15 19:53
談大潭藻礁 環團：蔡總統有點不專業2018-04-15 22:05
深澳電廠 想闖關至少還要過3關2018-04-15 21:58
柯建銘不再參選區域立委 完成新竹市議員布局2018-04-16 16:10
解放軍台海演習？國安局：未發現共軍異常調動2018-04-15 20:44
國安局：兩岸關係趨於緊張 已向總統盡告知義務2018-04-16 12:14
深澳爭議 李應元：要尊重環評 有意見應訴願2018-04-16 09:50
綠委卡「卡管」議題 財委會空轉一上午2018-04-16 12:31
留言