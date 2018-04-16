當年喊淘汰燃煤電廠 新北批詹順貴：到底誰強詞奪理？

2018-04-16 15:41 聯合報 記者 聯合報 記者 祁容玉 ╱即時報導



立法院社會福利及衛生環境委員會今天排審深澳電廠專案報告，新北市環保局簡任技正孫忠偉代表前往，利用答詢時間說明新北市府反對電廠興建，且從未同意配合防波堤調整瑞芳水產保育區，遭環保署副署長詹順貴批評強詞奪理，新北市府下午大動作開記者會反擊，再次還原相關爭議，並反擊詹順貴「到底是誰在強詞奪理」。

新北市環保局長劉和然說，今天上午請局內高階事務官代表前往，就是希望本於事實、就事論事，沒想到卻遭詹順貴反批「強詞奪理」、「卸責」、「說謊」、「馬後砲」，他非常難過。

劉和然拿出一張詹順貴過去參加遊行，高舉「除霾減碳、逐年淘汰燃煤電廠」標語的照片質疑，當年的環保鬥士，現在卻用情緒性字眼打壓專業事務官，讓他連對詹最後的尊重都消失。

劉和然強調，環保署一直強調新北市沒有表達反對意見，但3次小組審查到環評大會，漁業署及環評委員37次提到深澳電廠重啟對生態的衝擊影響，此外第三次小組審查最後決議兩案併陳，一案是環差通過、另一案就是要基於興建2道防波堤，建議重做環評，所有專家和委員都提出質疑，難道一定要新北市提才算數？