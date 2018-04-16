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張景森談能源遭質疑 民進黨團：不需扭曲解讀

2018-04-16 16:43中央社 台北16日電

行政院政務委員張景森。 圖／聯合報系資料照片
行政院政務委員張景森。 圖／聯合報系資料照片
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中國國民黨立法院黨團今天說，行政院政務委員張景森的能源談話不但要人民在缺電與空污間表態，更說要懲罰用電大戶；民主進步黨團說，在野黨不需扭曲解讀、無限上綱。

張景森13日接受廣播專訪表示，深澳電廠占全國電力供應2.8%，他算過如果新北市、台北市、基隆市、宜蘭縣與桃園市承諾節電10%，就可不蓋深澳電廠；此外，今年暑假將推節電政策，針對工業用電大戶訂出5%節能目標，有獎懲制度。

國民黨團在立法院舉行記者會，國民黨團書記長李彥秀表示，張景森欠缺專業與高度的失言，證明政府能源政策徹底破功。張景森的論調，不但要人民在缺電與空污間表態，更說要懲罰用電大戶，根本是本末倒置，且把民生需求跟經濟發展當成玩笑。

與會的國民黨籍立法委員王育敏說，張景森的談話不是要求企業節電，而是要啟動企業限電措施；大家要有心理準備，今年夏天政府要啟動限電措施，要開罰企業。

民進黨團幹事長何欣純表示，政府要帶頭制定節能省電措施，帶動全民共同節電是既定政策之一，張景森說的節能10%只是希望值，說明現況與政府方向，希望民眾共同節能減碳。

民進黨團副幹事長吳思瑤說，能源政策是不管朝野都要嚴肅面對的問題，能源不分藍綠，在野黨不需扭曲解讀、無限上綱個別發言。

張景森節電國民黨

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