親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
賴清德台獨主張
深澳電廠惹爭議
藍綠各黨拚選戰
陸台海實彈軍演
教長潘文忠請辭
政治
軍事
綜合
確立國土新秩序

台獨說 郁慕明告發賴清德涉內亂遭簽結

影／逃避深澳環評會？ 李應元嗆：把我送監察院！

2018-04-16 15:00聯合報 記者王彥鈞╱即時報導

深澳電廠保育區爭議持續發燒，國民黨立委更邀請新北市政府派人到立院衛環委員會報告，表示環評大會時，由於許多代表都已提出生態質疑的意見，因此當時新北代表說：「不用提意見」，而非「無意見」。讓環保署副署長詹順貴動怒回應，新北市卸責「強詞奪理」！國民黨立委陳宜民也再次質疑，李應元署長當天沒參加環評會，不負責任！李應元回嗆自己會負完全責任，「如果貴院要把我移送到監察院，我都接受。」

深澳電廠保育區爭議持續發燒，4月16日在立院衛環委員會，國民黨立委陳宜民再次質疑...
深澳電廠保育區爭議持續發燒，4月16日在立院衛環委員會，國民黨立委陳宜民再次質疑，李應元署長當天沒參加環評會，不負責任！李應元回嗆自己會負完全責任，「如果貴院要把我移送到監察院，我都接受。」圖／取自影片
分享

李應元環評

相關新聞

深澳案 李應元：保育區沒說不能開發 把我送監院都可以

2018-04-16 12:01

馬英九說重啟核四就沒深澳問題 李應元：是馬關核四

2018-04-16 10:22

「為何要建燃煤電廠」孩子童言童語 爸媽卻無法解釋

2018-04-16 07:53

深澳電廠爭議延燒 李應元：環評公信力應尊重

2018-04-16 14:36

深澳環評違反程序正義？ 環團籲監院調查

2018-04-16 14:12

深澳家長：別讓瑞濱國小 變麥寮許厝分校第二

2018-04-16 14:11

李應元嗆馬別忘了誰封核四 馬辦反駁

2018-04-16 14:10

綠堅蓋燃煤電廠 藍：讓民眾在空汙跟缺電間做選擇

2018-04-16 14:07

孫大千：民進黨用「咖啡話」把民眾當「塑膠」

2018-04-16 14:05

深澳環評案吵開 新北市府、詹順貴針鋒相對

2018-04-16 14:03

詹順貴被質疑為台電護航？李應元：應給詹公平評價

2018-04-16 14:02

馬辦：核四「封存」非「廢除」 是否重啟看蔡政府智慧

2018-04-16 13:48

深澳案 環團籲監察院調查環保署 「這政府不會反省」

2018-04-16 12:27

立院深澳電廠專案報告 綠委人數優勢杯葛新北發言

2018-04-16 11:12

詹順貴遭批護航台電 李應元：說法不公平

2018-04-16 10:49

影／反建深澳電廠 黃國昌率自救會立院前抗議

2018-04-16 10:46

深澳爭議 李應元：要尊重環評 有意見應訴願

2018-04-16 09:50

400深澳人連署停建電廠 憂瑞濱小變許厝分校第二

2018-04-16 08:56

新聞眼／賴揆施政…走務實路線

2018-04-16 01:09

賴揆挺深澳電廠 提兩保證

2018-04-16 01:08

新聞眼／深澳 先做政治環評？

2018-04-16 00:22

馬英九：核四啟動不就沒問題

2018-04-16 00:19

大潭藻礁再開聽證會？ 蔡總統慎重考慮

2018-04-16 00:17

賴清德：不讓北部空汙成問題

2018-04-16 00:15

深澳電廠今專案報告…朝野甲動 新北備戰

2018-04-16 00:12

蔡總統「為環境努力」環團未埋單

2018-04-16 00:10

蔡總統見環團：台灣企業 不能缺電

2018-04-15 23:56

反深澳燃煤電廠 居民周一到立院抗議

2018-04-15 22:11

深澳燃煤有解？ 蔡英文：各種再生能源都能研議

2018-04-15 22:10

深澳電廠 想闖關至少還要過3關

2018-04-15 21:58

馬英九坦言核四啟動就沒深澳問題 前廠長大讚說得好

2018-04-15 20:14

環團進官邸拜會 蔡總統：2025非核不會跳票

2018-04-15 19:51

馬英九和反核朱立倫聊天 核四啟動就沒深澳問題

2018-04-15 16:46

深澳爭議 賴清德：我是新北孩子 不讓居民面對空汙

2018-04-15 12:02

北部節電10%可不蓋深澳？賴揆：還要討論計算

2018-04-15 11:54

深澳電廠爭議 賴清德：與蘇貞昌理念一樣

2018-04-15 11:45

賴揆：我是新北孩子 不讓新北居民面對空汙問題

2018-04-15 11:44

張景森：不蓋深澳電廠…得省電10%

2018-04-14 01:17
看更多

熱門文章

馬英九坦言核四啟動就沒深澳問題 前廠長大讚說得好

2018-04-15 20:14

管案延燒！教育部2政次皆請辭待命

2018-04-16 09:44

馬英九說重啟核四就沒深澳問題 李應元：是馬關核四

2018-04-16 10:22

軍公教減退休俸 壓垮飯店業？

2018-04-16 00:56

官員請辭理由千百種 潘文忠的說法你給幾分?

2018-04-16 08:00

盧秀燕與江啟臣「放閃」？ 臉書透露將有重大訊息

2018-04-15 16:52

賴神指台不必宣布獨立 學者：那你要工作什麼？

2018-04-16 08:17

解放軍18日台海軍演？國防部：假新聞 陸官媒渲染

2018-04-15 19:31

共軍對台演習 孫大千：賴清德多嘴惹的禍

2018-04-16 08:20

黨工驚爆吸毒遭逮 林昶佐強力切割「與時力無關」

2018-04-15 16:29

中華民國最老飛行員 歡度105歲壽誕

2018-04-15 15:19

潘文忠請辭 綠委：下一個的抗壓性要更強

2018-04-15 15:37

馬英九和反核朱立倫聊天 核四啟動就沒深澳問題

2018-04-15 16:46
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top