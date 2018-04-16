綠堅蓋燃煤電廠 藍：讓民眾在空汙跟缺電間做選擇

2018-04-16 14:07 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



深澳燃煤電廠擴建案爭議持續過大，政委張景森日前提出節電政策，只要北北基宜桃5縣市承諾節電10％ ，就可不蓋深澳電廠；用電大戶節電未達5％應多繳電費做為懲罰。對此，國民黨立院黨團今天開記者會痛批，承諾不缺電的蔡政府不僅要讓民眾在空汙跟缺電之間做選擇，做不到承諾還要懲罰老百姓。

國民黨團總召林德福表示，國民黨支持非核家園，但民進黨要廢核又重起核二二號機，前後態度不一，連過去的環保鬥士詹順貴都破功，投票支持蓋深澳電廠破壞自然生態；而張景森現在要大家節電，又要懲罰老百姓，只會「練肖話」。

國民黨團副書記長許淑華細數張景森過去在能源政策上的餿主意，包括建議百貨公司中午停業2小時、夾腳拖與短褲納入上班的正式服裝等，現在竟然還恐嚇北北基宜桃5縣市居民，不節電10%就要蓋深澳電廠，這是逼我們的百姓要自己吞下來嗎？張景森欠缺專業與高度的失言，難怪第一時間就遭各界撻伐，也更證明蔡政府的能源政策徹底破功。

許淑華指出，張景森說深澳電廠是全世界汙染最低的電廠，意指燃氣比煤氣更不安全，這不是打臉蔡英文總統嗎？民進黨在非核家園的能源配比上燃氣是50%，燃煤是30%，那未來是否要重新調整？

國民黨團書記長李彥秀批評，過去蔡英文說不會讓國人在核能跟缺電中做抉擇，但現狀是國人不但在核能跟缺電中抉擇，甚至要在空汙跟缺電中做選擇，荒謬至極。張景森的論調，不但要人民在缺電與空汙間表態，更說要懲罰用電大戶，根本是本末倒置，而且把民生需求跟經濟發展當成玩笑。

剛從衛環委員會前來記者會的國民黨立委王育敏也批評，民進黨杯葛會議程序，不敢讓新北市代表上去報告深奧相關生態事宜，完全就是想要掩蓋護航。