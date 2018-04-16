孫大千：民進黨用「咖啡話」把民眾當「塑膠」

2018-04-16 14:05 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



前立委孫大千今表示，因為準台大校長管中閔，政壇最近吹起了一陣狂練「九陽神功」的風潮。不過，長期以來，政治人物們早已練就出一身「太極拳」的好功夫。藉由深澳燃煤電廠事件，就可以看到政治人物是如何用「咖啡話」（嗑多了之後講的肖話）來以虛避實，把民眾當成「塑膠」（意指無視、不存在）。

行政院前院長蘇貞昌說，「新北市四百萬市民要好生活，不能沒有電，但為了市民健康，堅持一定要安全、沒有汙染，否則他絕對不同意。」孫大千批評，說了這麼一大段漂亮話，又要有電，又要安全，又要沒有汙染，那麼他到底同不同意興建「深澳燃煤電廠」？完全沒提，難道年紀大了，就會變成更油條了嗎？

基隆市長林右昌表示，「深澳電廠在新北市，相信只要新北市長朱立倫說不要電廠了，就不會有燃氣和燃煤的議題，但大家普遍認為要有電廠，至於用哪一種燃料，可以理性溝通。」孫大千說，這一招更扯，明明是中央要蓋深澳電廠的，他居然把責任推給了新北市長朱立倫。難道只要朱立倫說不要，中央就不蓋了嗎？林右昌真的把人民當成是「塑膠」了嗎？那麼林右昌到底支不支持「深澳燃煤電廠」呢？他也根本沒有回答。

行政院長賴清德表示，「要穩定供電，要減少空汙，也不能犧牲民眾健康。」甚至，「若必有要，裝兩套除汙設備都可以。」又來了，又要供電，又不能有空汙，又不會犧牲人民健康，那麼到底是什麼啦？「深澳燃煤電廠」做得到嗎？裝兩套除汙設備就可以達成嗎？這又是一篇「咖啡話」。