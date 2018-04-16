深澳電廠爭議延燒 李應元：環評公信力應尊重

2018-04-16 14:36 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 彭宣雅 ╱台北報導



環保署長李應元就「深澳發電廠內保育區範圍劃定及環評爭議」列席立院報告。李應元對於召委陳宜民批評他不負責任表達不滿，強調會負責。 記者黃義書╱攝影 分享 facebook

深澳電廠開發案升溫，外界要求重作環評聲浪高漲。環保署長李應元今天表示，各界應該尊重環評制度，對環評有意見，可以進行相關訴願，要尊重環評程序。

立法院社福及衛環委員會邀請環保署及相關部會今天就「深澳發電廠內保育區範圍劃定及環評爭議」列席報告，並備質詢。

深澳居民今天也到立法院抗議，要求重作環評。李應元表示，環評在過去20多年實踐的過程中各種爭議都有，包括開發單位、環保團體都有不滿，各利害關係人都在環評過程中，都會得到尊重讓意見充分表達；他相信，環評的程序與實踐，讓台灣的環境相對好很多，環評制度當然不完美，但它的公信力，大家應該有信心，應該尊重環評的程序。

李應元表示，各界有意見，將來還有訴訟、訴願的程序，有行政訴訟程序可進行，過去有很多環團都提過這樣相關訴訟程序，環評制度的設計，爭議可說「沒有一件沒有」，到最後大家都能理性的，各方面都有考量與尊重，整體來說，現行的環評制度，還是不錯的制度。

根據規範，雖然環保署副署長詹順貴在環評大會後投下關鍵一票，以九比八通過，但接下來開發單位台電乃至主管單位經濟部仍須到環保署報告2025年能源配比的路徑圖，等經濟部報告了，環保署同意建深澳電廠的行政公文才會發出。

經濟部最後的報告時間沒有限制，但若經濟部敷衍了事，必須再報告一次，但至今經濟部尚未前往環保署報告。