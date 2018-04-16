深澳家長：別讓瑞濱國小 變麥寮許厝分校第二

2018-04-16 14:11 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 游明煌 ／新北報導



有不少家長憂心，如果燃煤電廠建成，未來瑞濱國小會成麥寮許厝分校第二，恐有遷校危機，圖為電廠舊址。 記者游明煌╱攝影 分享 facebook

離電廠500公尺「以後是要戴口罩上課嗎？」

立法院環衛委員今天排審深澳電廠專案報告，朝野甲動備戰，到今天為止，反深澳燃煤自救會已有在地400多位深澳在地居民完成連署，要求停建燃煤電廠；而有不少家長憂心瑞濱國小會成麥寮許厝分校第二，未來恐有遷校危機。

「我們贊成重啟環評，但要以全部重啟的新案進行！12年來環境也都不同，對環保意識都抬頭了，尤其現在PM2.5這種嚴重，是以前沒有重視到的。」住深澳的台大歷史系副教授衣若蘭說，小孩學區就在瑞濱國小，今年9月將入學，「很擔心學校會變成麥寮許厝分校第二」，先前環評用12年前舊資料、空汙數據標準，怎能算數。

「瑞濱國小只距離電廠500公尺，比許厝的900公尺還近」，衣若蘭說，中間雖然隔著一座山，但山只有100多公尺，煙囪卻有250公尺，難道不會影響？以後是要學生戴口罩上課嗎？對學生太不公平。

一名瑞濱國小許姓家長說，以家長的立場，很怕學生以後上課必須關窗戶，衣服沾黑灰，鼻子吸煤灰，這是以前上一代面對舊電廠的痛，又要傳承下去？他不能接受。長榮小卷海產店黃嘉慧表明，她贊成重啟環評，學校離電廠太近，蓋燃煤電廠會毀了學校。

多數在地居民認為上次環評說服力不夠，瑞芳居民陳志豪說，「我們這一代忍受40多年的煤灰汙染，還要下一代再忍40年？ 」不只重啟環評，也要重開公聽會。

海濱社區發展協會長壽會長楊慶輝則不贊成再做環評，影響政府威信，燃煤現在防汙技術是可以信任的，蓋電廠能讓地方振興、增加就業機會，是擺脫「老人村」的機會。

瑞濱里長胡長安批評政府政策不能反反覆覆，不建最好，如果一定要建，只能接受燃煤，絕不接受燃氣。