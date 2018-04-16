李應元嗆馬別忘了誰封核四 馬辦反駁

2018-04-16 14:10 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 彭宣雅 ╱台北報導



封存中的核四廠。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

深澳電廠擴建案通過引發社會議論，前總統馬英九日前參加活動時表示「核四啟動就沒深澳問題」。環保署長李應元今表示，當年是馬總統任內接受全民共識封存核四的，民進黨宣示的2025非核家園，「我們會遵守承諾」。

今天立法院社福及衛環委員會邀請環保署及相關部會就「深澳發電廠內保育區範圍劃定及環評爭議」列席報告，並備質詢。

李應元在會議開始前接受媒體詢問時表示，馬前總統不要忘記，核四封存是在日本311福島和災後，各界認為台灣的地質條件，颱風地震等災害頻繁，災害係數不比日本低，因此當時各界上街頭，當時的馬總統也順應民意封存核四，這一點國民黨委員也常說，不是說支持核電，既然如此，應該要有個過程。

李應元表示，沒有一件事情是一百分，2025非核家園，蔡總統、賴院長都宣示過，民進黨會遵守這承諾，也會滿足安全乾淨的發電，這點日本橫濱使用超超臨界電廠機組，已有例可循。

【記者程平／台北報導】

馬前總統辦公室發言人徐巧芯上午表示，當初「封存」核四而非「廢除」核四，就是為了替下一代保留能源選擇的空間。台灣去年經歷「815大停電」，現在又面臨深澳電廠的爭議，是不是到了該要啟封的時刻，相信蔡政府會有智慧做出決定。

徐巧芯指出，當時許多反核民眾無法信賴核四安全，希望馬上廢除核四，但政府相關部會從各種客觀資料獲得的資訊顯示，若廢除核四，甚至核一、核二、核三也停止運轉，將會對台灣整體能源供應產生非常嚴重的衝擊。因此馬總統當時即使是在反核民意高漲下，仍選擇不廢除核四，而是用封存的方式，就是為了讓台灣保留能源選擇的空間。