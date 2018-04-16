深澳環評案吵開 新北市府、詹順貴針鋒相對

2018-04-16 14:03 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 彭宣雅 ／台北報導



環保署副署長詹順貴(左)。 記者黃義書／攝影 分享 facebook

深澳電廠保育區的爭議越演越烈，新北市政府今在立法院表示，他們在環評大會並非「沒有意見」，各環評委員針對深澳電廠環差案有各式各樣意見，因此當天環評大會新北代表說的是「不用（提意見）」，原因是之前已有很多委員提過，這也是為何環評大會兩案併陳中，有重作環評的選項；但當天環評大會主席、環保署副署長詹順貴強力反擊，指新北市政府是「強詞奪理」。

新北市環保局綜合規劃科簡任技正孫忠偉。 記者黃義書／攝影 分享 facebook

今天立法院社福及衛環委員會邀請環保署及相關部會就「深澳發電廠內保育區範圍劃定及環評爭議」列席報告，並備質詢。現場立委砲聲隆隆。

環保署長李應元在會上表示，「瑞芳水產動植物繁殖保育區」是針對部分物種、在某時期禁止採捕，並沒有說不能開發。李應元被藍委批評為逃避責任，他說，他從政25年，最無法接受的就是逃避責任，認為立委講話要憑道理，否則，把他移送監察院他都接受。

開始質詢時，召委陳宜民將質詢時間讓出，讓新北市代表上台發言。新北市環保局簡任技正孫忠偉表示，新北市政府關心的並非只有禁止與限制，新北市政府在意的是空汙、生態、健康的影響，不是要跟各單位論輸贏。

孫忠偉表示，深澳電廠民國95年就規劃好，但「瑞芳水產動植物繁殖保育區」是民國103年畫設，在深澳電廠環差案審議過程，各單位都提出開發案對於生態影響的意見，到最後一次今年3月14日環評大會時，主席詹順貴詢問新北市政府漁業及漁港事業管理處漁管所所長陳志豪是否有意見，陳志豪表達的是「不用」。

孫忠偉說，因為各環評委員，對於深澳環境改變，可能造成的生態影響，都有提出數十項意見，因此陳志豪表達「不用」，是因為前面委員有提很多意見，不用再提，不是沒有意見。

詹順貴回應，這根本就是「強詞奪理」，今天講的都是放馬後炮。他表示，針對「瑞芳水產動植物繁殖保育區」，從三次的環評大會，要不要興建堤防，新北市政府都沒有表達意見，僅有第一次漁業署漁業署提出意見，但經過說明後，也沒有新增意見；他說，這完全是卸責之詞，包括會議紀錄、錄音帶，新北市都沒有隻字片語，新北只要求台電要編列預算、定期清淤，並沒有任何反對意見。