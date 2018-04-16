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反深澳電廠自救會陳情 籲居民健康納環評

2018-04-16 12:36中央社 台北16日電

反深澳燃煤電廠自救會今天至立法院陳情，要求撤回深澳電廠更新開發計畫，籲請重新進行環境影響評估，將居民健康影響評估報告與有毒物質含量評估報告納入應進行環評事項。

時代力量立法委員黃國昌、反深澳燃煤電廠自救會及包括新北市瑞芳區龍安里長柯瑞和在內部分居民，上午在立法院群賢樓門口舉行「拒絕空污．反對興建深澳燃煤電廠」記者會，針對深澳電廠環差案提出訴求並公布地方里長參與連署情形。

台電深澳電廠更新擴建環境差異分析案於3月14日經環境影響評估審查委員會審查通過，反深澳燃煤電廠自救會長陳志強指出，50年以來，瑞芳區與東北角國人已經貢獻了三代居民的身體健康與家鄉的自然環境，做為電力穩定供給及經濟起飛的代價。堅決反對深澳燃煤火力電廠的興建，應撤回深澳電廠更新開發計畫。

陳志強表示，自救會除了爭取包括里長和議員等地方民代以及年底地方公職參選人表態反對深澳燃煤火力電廠興建，接續也將在整個瑞芳尋求至少5000人連署。

黃國昌指出，反深澳燃煤電廠自救會所提全部瑞芳34位里長中，已有17位明確表態反對深澳燃煤火力電廠的興建，事實上，這只是過去這個週六和週日兩天時間在地方馬上連絡得到的里長參與連署，相信其他里長傾聽心聲後也會加入連署的行列。

黃國昌表示，瑞芳居民站出來發聲，捍衛的不只是瑞芳人的健康，而是整個北北基、整個北台灣居民共同的健康和共同的未來。深澳電廠更新開發計畫必須要攤在陽光下接受檢視，不能只是要求北台灣居民繼續忍受開發燃煤電廠。

深澳電廠

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