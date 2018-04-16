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藍委批評不負責任 李應元強調移送監院都可以

2018-04-16 12:10聯合報系攝影中心 記者黃義書╱即時報導

立法院社會福利及衛生環境委員會上午邀請行政院環境保護署長李應元就「深澳發電廠內保育區範圍劃定及環評爭議」列席報告並備詢。李應元對於召委陳宜民批評他不負責任表達不滿，表示從政25年，最無法接受的就是逃避責任，認為立委講話要憑道理，否則把他移送監察院他都接受。

環保署長李應元對於召委陳宜民批評他不負責任，表達不滿，強調會負責。記者黃義書/攝...
環保署長李應元對於召委陳宜民批評他不負責任，表達不滿，強調會負責。記者黃義書/攝影
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環保署長李應元對於召委陳宜民批評他不負責任，表達不滿，強調會負責。記者黃義書/攝...
環保署長李應元對於召委陳宜民批評他不負責任，表達不滿，強調會負責。記者黃義書/攝影
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