深澳案 李應元：保育區沒說不能開發 把我送監院都可以

2018-04-16 12:01 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



環保署長李應元對於召委陳宜民批評他不負責任，表達不滿，強調會負責。 記者黃義書／攝影 分享 facebook

深澳電廠保育區的爭議越演越烈，新北市政府今天在立法院表示，他們在環評大會並非「沒有意見」，各環評委員針對深澳電廠環差案有各式各樣意見，因此當天環評大會新北代表說的是「不用」，並非「沒意見」，因此環評大會的兩案併陳中，有重作環評的一個選項。當天環評大會主席、環保署副署長詹順貴強力反擊，表示新北市政府是「強詞奪理」。

今天立法院社福及衛環委員會邀請環保署及相關部會就「深澳發電廠內保育區範圍劃定及環評爭議」列席報告，並備質詢。現場立委砲聲隆隆。

會議一開始，召委陳宜民邀請新北市環保局針對深澳電廠進行意見表達簡單報告，遭到民進黨立委杯葛認為「不合程序」，質詢開始再讓他被詢即可，引爆陳宜民不滿表示，過去都有例可循。

藍委舉例2015年垃圾大戰，雲林縣長李進勇也到立法院衛環委員會尋求中央支持；2012年反媒體壟斷的清大學生陳為廷，受邀出席立院教育委員會，在備詢台上批教育部長蔣偉寧偽善要他道歉，引爆爭議；有這麼多先例，藍委認為「民進黨怕甚麼」，最後召委表決是否讓新北市環保局代表上台報告，綠委以票數8比2人數優勢否決。

最後，開始質詢，陳宜民將質詢時間讓出，讓新北市代表上台發言。新北市環保局簡任技正孫忠偉表示，新北市政府關心的並非只有禁止與限制，新北市政府在意的是空汙、生態、健康的影響，不是要跟各單位論輸贏。

他表示，深澳電廠民國95年就規劃好，但「瑞芳水產動植物繁殖保育區」是民國103年畫設，在深澳電廠還差案審議過程，各單位都提出開發案對於生態影響的意見，到最後一次今年3月14日環評大會時，主席詹順貴詢問新北市政府漁業及漁港事業管理處漁管所所長陳志豪是否有意見，陳志豪表達的是「不用」。

孫忠偉說，因為各環評委員，對於深澳環境改變，可能造成的生態影響，都有提出37項意見，因此陳志豪表達「不用」，是因為前面委員有提很多意見，不用再提，不是沒有意見；內政部和漁業署都是新北市政府的相關法規上級機關，它們都有提出關於生態部分意見，難道一定要新北市提才有效力嗎。

詹順貴回應，這根本就是「強詞奪理」，今天講的都是再放馬後炮。他表示，針對「瑞芳水產動植物繁殖保育區」，從三次的環評大會，要不要興建堤防，新北市政府都沒有表達意見，僅有第一次漁業署漁業署提出意見，但經過說明後，也沒有新增意見；他說，這完全是卸責之詞，包括會議記錄、錄音帶，新北市都沒有隻字片語，新北只要求台電要編列預算、定期清淤，並沒有任何反對意見。