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立院深澳電廠專案報告 綠委人數優勢杯葛新北發言

2018-04-16 11:12聯合報 記者祁容玉╱即時報導

立法院社會福利及衛生環境委員會今天排審深澳電廠專案報告，朝野甲動備戰，針對新北市代表是否上台說明，藍、綠立委僵持近半小時，最後召委陳宜民交付表決，民進黨立委以人數優勢，否決新北市代表上台說明的機會。

不過開始質詢後國民黨立委陳宜民就利用質詢時間，先讓新北市環保局簡任技正孫忠偉說明新北市府的立場，孫忠偉強調，環境影響評估不是指看法令是否禁止或限制，而是應該關心對環境、人民健康的實質影響，針對深澳電廠，新北市不是要跟中央部會求一個輸贏，而是在意的是電廠對空汙、生態、健康的影響。

立院衛環委員會今天排審深澳電廠專案報告，民進黨立委齊聲反對讓新北市上台說明，國民黨立委則輪番聲援，國民黨立委王育敏表示，2015年立委衛環委員會就曾邀請雲林縣長李進勇專案報告垃圾問題，有前例可循，應該讓新北市表達意見，同黨立委蔣萬安、羅明才也認為新北市當然有權利上台說明

但民進黨立委趙天麟反駁，深澳電廠案件日前在衛環委員會已經討論過，上次也請新北市來就已引起議事規則爭議，趙天麟認為，各位委員可以要求新北市答詢，新北市多的是發言機會，但不能直接上台報告，民進黨立委陳瑩也強調，新北市做專案報告不符合議事規則。

新北市環保局簡任技正孫忠偉在回答立委陳宜民質詢時強調剛剛有說過，深澳電廠民國95年完成設置，瑞芳水產保育區是民國103年公告，民國95年台電規畫深澳電廠時，卸煤碼頭設在都蕃仔澳灣，在深澳灣沒有做任何規畫，後來在3次小組審查中，各單位都有提出意見，台電也沒有拿到任何新北市的許可。

孫忠偉說，「退萬步言」，如果新北市不是禁止跟限制的話，跟據環保署環評準則，如果事後調整瑞芳水產保育區範圍，也應該有更詳細的評估，但台電對該水產保育區的評估說明，只有一張紙，且關於瑞芳水產保育區，許多相關單位都有提出對生態影響意見，他也質疑「是不是新北市提出才有效力？」

立法院社會福利及衛生環境委員會今排審深澳電廠專案報告，針對新北市代表是否上台說明...
立法院社會福利及衛生環境委員會今排審深澳電廠專案報告，針對新北市代表是否上台說明，藍、綠立委僵持近半小時，最後民進黨立委以人數優勢，利用否決新北市代表上台說明的機會，圖為深澳電廠舊址。圖／本報資料照片
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深澳電廠

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