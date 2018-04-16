影／反建深澳電廠 黃國昌率自救會立院前抗議

2018-04-16 10:46 聯合報 記者 聯合報 記者 林麒瑋 ╱即時報導



反深澳燃煤電廠自救會，聚集在立法院群賢樓前呼聲抗議，要求經濟部與環保署撤回開發計畫重新環評。記者林麒瑋／攝影 分享 facebook

深澳燃煤電廠通過環差分析爭議不斷，深澳所處選區時代力量立委黃國昌今也陪同地方自救會舉行記者會，反對燃煤電廠興建，拒絕空污。自救會並發起連署，號召居民捍衛北台灣居民健康。

反深澳燃煤電廠自救會會長陳志強表示，自3月14深澳電廠環差通過之後，他共收集了400多份居民反對意見，瑞芳區34個里中，就有17位里長表達反對，其他17位里長還未表態；希望政府聽到在地聲音，而非憑環差報告和台電數據，且許多數據無法信服大眾下蓋燃煤電廠。

黃國昌表示，台電說瑞芳鄉親、里長都贊成蓋深澳電廠，根本是胡說八道，混淆視聽。他批評，此次環保署草率以環差方式，用12年前的幽靈電廠當做比較基準，根本沒對大台北、宜蘭及桃園影響仔細評估。他想問環保署，到底憑什麼數據，宣稱此案對深澳灣生態不會產生負面影響？這是赤裸裸權力傲慢。

出席記者會的基隆市民表示，基隆市長未詢問在地意見，居民沒有收到任何通知，就把深澳電廠舊案拿出，讓人不能接受。瑞芳居民表示，天空是大家的，深澳燃煤電廠會造成嚴重空污，政府不要只會開源，而不會節流。

自救會提出兩點聲明，行政院經濟部應立即撤回深澳電廠更新開發計畫，以及環保署應重新進行環境影響評估，將居民健康影響評估報告與有毒物質含量評估報告納入應進行環評事項。陳志強認為，環保署用了一場12年前根本不存在的幽靈電廠環評作為基準，已徹底背棄環境保護主管機關在法規解釋範圍內，應為居民利益最大化健康永續的立場及角色。

黃國昌說，經濟部所提出的基準必須要攤在陽光下讓大家看清楚，在委員會中兩度質詢經濟部長拿出經濟部能源局對未來台灣數年在整個能源電力配置表，經濟部才承認電廠是到2025年才能啟用佔整個備載容量的0.1％，經濟部面對自己作出的結果，現在改口必須要提出更充實的證據來說服全體國人。