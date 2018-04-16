親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
賴清德台獨主張
深澳電廠惹爭議
藍綠各黨拚選戰
陸台海實彈軍演
教長潘文忠請辭
政治
軍事
綜合
確立國土新秩序

屠島記憶：韓國學校不教的「濟州島慘案」

影╱通緝犯拒捕開車拖行員警 台南警開六槍擊斃

影／反建深澳電廠 黃國昌率自救會立院前抗議

2018-04-16 10:46聯合報 記者林麒瑋╱即時報導

反深澳燃煤電廠自救會，聚集在立法院群賢樓前呼聲抗議，要求經濟部與環保署撤回開發計...
反深澳燃煤電廠自救會，聚集在立法院群賢樓前呼聲抗議，要求經濟部與環保署撤回開發計畫重新環評。記者林麒瑋／攝影
分享

深澳燃煤電廠通過環差分析爭議不斷，深澳所處選區時代力量立委黃國昌今也陪同地方自救會舉行記者會，反對燃煤電廠興建，拒絕空污。自救會並發起連署，號召居民捍衛北台灣居民健康。

反深澳燃煤電廠自救會會長陳志強表示，自3月14深澳電廠環差通過之後，他共收集了400多份居民反對意見，瑞芳區34個里中，就有17位里長表達反對，其他17位里長還未表態；希望政府聽到在地聲音，而非憑環差報告和台電數據，且許多數據無法信服大眾下蓋燃煤電廠。

黃國昌表示，台電說瑞芳鄉親、里長都贊成蓋深澳電廠，根本是胡說八道，混淆視聽。他批評，此次環保署草率以環差方式，用12年前的幽靈電廠當做比較基準，根本沒對大台北、宜蘭及桃園影響仔細評估。他想問環保署，到底憑什麼數據，宣稱此案對深澳灣生態不會產生負面影響？這是赤裸裸權力傲慢。

出席記者會的基隆市民表示，基隆市長未詢問在地意見，居民沒有收到任何通知，就把深澳電廠舊案拿出，讓人不能接受。瑞芳居民表示，天空是大家的，深澳燃煤電廠會造成嚴重空污，政府不要只會開源，而不會節流。

自救會提出兩點聲明，行政院經濟部應立即撤回深澳電廠更新開發計畫，以及環保署應重新進行環境影響評估，將居民健康影響評估報告與有毒物質含量評估報告納入應進行環評事項。陳志強認為，環保署用了一場12年前根本不存在的幽靈電廠環評作為基準，已徹底背棄環境保護主管機關在法規解釋範圍內，應為居民利益最大化健康永續的立場及角色。

黃國昌說，經濟部所提出的基準必須要攤在陽光下讓大家看清楚，在委員會中兩度質詢經濟部長拿出經濟部能源局對未來台灣數年在整個能源電力配置表，經濟部才承認電廠是到2025年才能啟用佔整個備載容量的0.1％，經濟部面對自己作出的結果，現在改口必須要提出更充實的證據來說服全體國人。

黃國昌表示，更重要的是，不管是再生能源的發展、節能措施，經濟部到底做了多少，連一個最簡單基本的智慧電表，搞了這麼多年還在原地踏步，只會要求北台灣居民繼續忍受開發燃煤電廠，這樣經濟部是不負責任。

時代力量立委黃國昌與自救會成員在立法院群賢樓前抗議。記者林麒瑋／攝影
時代力量立委黃國昌與自救會成員在立法院群賢樓前抗議。記者林麒瑋／攝影
分享

深澳電廠

相關新聞

深澳案 李應元：保育區沒說不能開發 把我送監院都可以

2018-04-16 12:01

馬英九說重啟核四就沒深澳問題 李應元：是馬關核四

2018-04-16 10:22

「為何要建燃煤電廠」孩子童言童語 爸媽卻無法解釋

2018-04-16 07:53

立院深澳電廠專案報告 綠委人數優勢杯葛新北發言

2018-04-16 11:12

詹順貴遭批護航台電 李應元：說法不公平

2018-04-16 10:49

深澳爭議 李應元：要尊重環評 有意見應訴願

2018-04-16 09:50

400深澳人連署停建電廠 憂瑞濱小變許厝分校第二

2018-04-16 08:56

新聞眼／賴揆施政…走務實路線

2018-04-16 01:09

賴揆挺深澳電廠 提兩保證

2018-04-16 01:08

新聞眼／深澳 先做政治環評？

2018-04-16 00:22

馬英九：核四啟動不就沒問題

2018-04-16 00:19

大潭藻礁再開聽證會？ 蔡總統慎重考慮

2018-04-16 00:17

賴清德：不讓北部空汙成問題

2018-04-16 00:15

深澳電廠今專案報告…朝野甲動 新北備戰

2018-04-16 00:12

蔡總統「為環境努力」環團未埋單

2018-04-16 00:10

蔡總統見環團：台灣企業 不能缺電

2018-04-15 23:56

反深澳燃煤電廠 居民周一到立院抗議

2018-04-15 22:11

深澳燃煤有解？ 蔡英文：各種再生能源都能研議

2018-04-15 22:10

深澳電廠 想闖關至少還要過3關

2018-04-15 21:58

馬英九坦言核四啟動就沒深澳問題 前廠長大讚說得好

2018-04-15 20:14

環團進官邸拜會 蔡總統：2025非核不會跳票

2018-04-15 19:51

馬英九和反核朱立倫聊天 核四啟動就沒深澳問題

2018-04-15 16:46

深澳爭議 賴清德：我是新北孩子 不讓居民面對空汙

2018-04-15 12:02

北部節電10%可不蓋深澳？賴揆：還要討論計算

2018-04-15 11:54

深澳電廠爭議 賴清德：與蘇貞昌理念一樣

2018-04-15 11:45

賴揆：我是新北孩子 不讓新北居民面對空汙問題

2018-04-15 11:44

張景森：不蓋深澳電廠…得省電10%

2018-04-14 01:17
看更多

熱門文章

馬英九坦言核四啟動就沒深澳問題 前廠長大讚說得好

2018-04-15 20:14

管案延燒！教育部2政次皆請辭待命

2018-04-16 09:44

軍公教減退休俸 壓垮飯店業？

2018-04-16 00:56

教育部長遺缺又是高市府團隊升任？ 陳菊：我不清楚

2018-04-15 14:57

史上最激烈苗栗市長國民黨內初選 全民調邱鎮軍出線

2018-04-15 14:55

盧秀燕與江啟臣「放閃」？ 臉書透露將有重大訊息

2018-04-15 16:52

官員請辭理由千百種 潘文忠的說法你給幾分?

2018-04-16 08:00

賴神指台不必宣布獨立 學者：那你要工作什麼？

2018-04-16 08:17

解放軍18日台海軍演？國防部：假新聞 陸官媒渲染

2018-04-15 19:31

時力黨工傳持毒 北市黨部：確有此事但無吸食

2018-04-15 12:27

馬英九說重啟核四就沒深澳問題 李應元：是馬關核四

2018-04-16 10:22

黨工驚爆吸毒遭逮 林昶佐強力切割「與時力無關」

2018-04-15 16:29

中和緬甸街潑水節 馬英九泳裝參戰：放馬過來吧

2018-04-15 13:25

中華民國最老飛行員 歡度105歲壽誕

2018-04-15 15:19

時力黨工持毒重創形象？徐永明：遺憾且不幸

2018-04-15 12:55

潘文忠請辭 綠委：下一個的抗壓性要更強

2018-04-15 15:37

獵雷艦傳賣中資一銀急赴義聲請假扣押？ 一銀：沒赴義

2018-04-15 14:48

馬英九和反核朱立倫聊天 核四啟動就沒深澳問題

2018-04-15 16:46

共軍對台演習 孫大千：賴清德多嘴惹的禍

2018-04-16 08:20

賴揆誠實大放送：我是務實台獨工作者

2018-04-15 23:49

拚嘉義市長三強同台 妳講話我吃飯她拍照

2018-04-15 16:14

「為何要建燃煤電廠」孩子童言童語 爸媽卻無法解釋

2018-04-16 07:53

深澳燃煤有解？ 蔡英文：各種再生能源都能研議

2018-04-15 22:10

潘文忠走人 藍委：沒了部長找次長

2018-04-15 13:17

時代力量黨工網購毒品遭攔截 辯不知包裹從何而來

2018-04-15 19:29

觀察站／賴揆台獨主張誠實轉務實 兩岸有解？

2018-04-16 00:29

蔡總統見環團：台灣企業 不能缺電

2018-04-15 23:56

影／被諷最會撩民 蔡英文的四大金句

2018-04-16 10:19

新教長若卡管 台大行動聯盟要告

2018-04-16 00:52

揭于孝斌偷吃閨蜜 程恩慈：質疑其人格缺陷和誇大經歷

2018-04-16 08:59

賴清德再拋台獨言論 陸學者：有意爭2020總統大位

2018-04-16 09:51

「台獨工作者」賴揆 提3務實6方向

2018-04-15 13:17

兩岸政策 賴清德：政府立場一致 就是「維持現狀」

2018-04-15 19:53

蔡總統出訪史瓦濟蘭 扁：被另一友邦婉拒

2018-04-15 19:39

教育部忙「卡管」 12年國教誰管？

2018-04-15 13:17

蘇貞昌競選團隊 將是新組合

2018-04-16 01:03

教長繼任人選 陳菊：支持中央決定

2018-04-15 13:45

談大潭藻礁 環團：蔡總統有點不專業

2018-04-15 22:05

深澳電廠 想闖關至少還要過3關

2018-04-15 21:58

解放軍台海演習？國安局：未發現共軍異常調動

2018-04-15 20:44
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top