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深澳爭議 李應元：要尊重環評 有意見應訴願

2018-04-16 09:50聯合報 記者彭宣雅╱即時報導

環保署長李應元。記者彭宣雅/攝影
環保署長李應元。記者彭宣雅/攝影
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深澳電廠開發案引發社會關注，也被譽為今年選舉的一大絆腳石，究竟是否可能重做環評？環保署長李應元今天表示，應該尊重環評制度，對環評有意見，可以進行相關訴願，各界應該尊重環評程序。

今天立法院社福及衛環委員會邀請環保署及相關部會就「深澳發電廠內保育區範圍劃定及環評爭議」列席報告，並備質詢。

深奧居民今天也到立法院抗議，要求重作環評。李應元表示，環評在過去20多年實踐的過程中各種爭議都有，包括開發單位、環保團體都有不滿，各利害關係人都在環評過程中，都會得到尊重讓意見充分表達；他相信，環評的程序與實踐，讓台灣的環境相對好很多，環評制度當然不完美，但它的公信力，大家應該有信心，應該尊重環評的程序。

李應元表示，各界有意見，將來還有訴訟、訴願的程序，有行政訴訟程序可進行，過去有很多環團都提過這樣相關訴訟程序，環評制度的設計，爭議可說「沒有一件沒有」，到最後大家都能理性的，各方面都有考量與尊重，整體來說，現行的環評制度，還是不錯的制度。

根據規範，雖然環保署副署長詹順貴在環評大會後投下關鍵一票，以九比八通過；但也表明能源局、台電、經濟部必須到環保署進行2025年能源配比的路徑圖，經濟部報告了，環保署的行政公文才會發出，雖然報告沒有時間限制，但若經濟部敷衍了事，就再報告一次，但至今經濟部尚未前往環保署報告。

據了解，環保署每月月中、月底會有兩次環評大會可報告，台電僅低調表示仍在準備中。要等到經濟部報告後，環保署使之生效後，相關利害關係團體如新北市政府、環團、深澳居民等，才能提出重作環評的法律訴願，依照整個環評的制度與規範，整個程序走完，此案才可能有轉圜餘地。

環評李應元深澳電廠

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