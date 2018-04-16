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400深澳人連署停建電廠 憂瑞濱小變許厝分校第二

2018-04-16 08:56聯合報 記者游明煌╱即時報導

反深澳燃煤自救會已有在地400多深澳在地居民完成連署，要求停建燃煤電廠。記者游明...
反深澳燃煤自救會已有在地400多深澳在地居民完成連署，要求停建燃煤電廠。記者游明煌／翻攝
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立法院環衛委員今天排審深澳電廠專案報告，朝野甲動備戰，對於深澳電廠環評是否重啟，周遭瑞濱、深澳、海濱三里居民、漁民，多數認為重新環評用數據說清楚對空汙、海洋生態及學校等的衝擊有其必要性，才能減少反彈聲浪，化解地方對立，到今天為止，反深澳燃煤自救會已有在地400多位深澳在地居民完成連署，要求停建燃煤電廠；而有不少家長憂心瑞濱國小會成麥寮許厝分校第二，未來恐有遷校危機。

「我們贊成重啟環評，但要以全部重啟的新案進行！12年來環境也都不同，對環保意識都抬頭了，尤其現在M2.5這種嚴重，是以前沒有重視到的。」住深澳的台大歷史系副教授衣若蘭說，小孩學區就在瑞濱國小，今年9月將入學，「很擔心學校會變成麥寮許厝分校第二」，先前環評用12年前舊資料、空汙數據標準，怎能算數。

「瑞濱國小只距離電廠500公尺，比許厝的900公尺還近」，衣若蘭說，中間有山難道不會影響嗎？但山只有100多公尺，煙囪卻有250公尺，以後是要學生戴口罩上課嗎？對學生太不公平。

一名瑞濱國小許姓家長說，以家長的立場，很怕學生以後上課必須關窗戶，衣服沾黑灰，鼻子吸煤灰，這是以前上一代面對舊電廠的痛，又要傳承下去？他不能接受。

長榮小卷海產店黃嘉慧表明，以前自己和親戚的小孩念瑞濱國小，不希望看到以後學校因空氣汙染遷校，她贊成重啟環評，學校離電廠太近，蓋燃煤電廠會毀了學校。

多數在地居民認為上次環評說服力不夠，瑞芳居民陳志豪說，「我們這一代忍受40多年的煤灰汙染，還要下一代再忍40年？ 」不只重啟環評，也要重開公聽會。

住深澳路從事漁產的黃嚴德表示，政府提出建電廠的理由不能說服民眾，甚至造成居民因竟見不同而對立，很要不得。文史工作者林文清認為，重啟環評是可行方向，前提是台電要把所有資料都攤開，解決保育區爭議及提供真實空汙數據。

漁民對電廠要重啟則有滿腹委曲，捕魚50多年的游文龍說，漁民擔心以後排放溫水對漁業生態造成浩劫，重啟環評要考量對漁業、海洋的衝擊，以及運煤船影響航道的問題，不能再「青青菜菜」就過了。

海濱社區發展協會長壽長楊慶輝則不贊成再做環評，影響政府威信，燃煤現在防汙技術是可以信任的，蓋電廠能讓地方振興、增加就業機會，是擺脫「老人村」的機會。

瑞濱里長胡長安批評政府政策不能反反覆覆，不建最好，如果一定要建，只能接受燃煤，絕不接受燃氣，因為已有5顆中油的儲氣槽每天威脅著居民的生活，蓋燃氣絕對拉白布條抗爭到底。

有不少家長憂心，如果燃煤電廠建成，未來瑞濱國小會成麥寮許厝分校第二，未來恐有遷校...
有不少家長憂心，如果燃煤電廠建成，未來瑞濱國小會成麥寮許厝分校第二，未來恐有遷校危機。記者游明煌／攝影
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有不少家長憂心，如果燃煤電廠建成，未來瑞濱國小會成麥寮許厝分校第二，未來恐有遷校...
有不少家長憂心，如果燃煤電廠建成，未來瑞濱國小會成麥寮許厝分校第二，未來恐有遷校危機。記者游明煌／攝影
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有不少家長憂心，如果燃煤電廠建成，未來瑞濱國小會成麥寮許厝分校第二，未來恐有遷校...
有不少家長憂心，如果燃煤電廠建成，未來瑞濱國小會成麥寮許厝分校第二，未來恐有遷校危機，圖為電廠舊址。記者游明煌／攝影
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