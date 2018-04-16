蔡總統「為環境努力」環團未埋單

2018-04-16 00:10 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ／台北報導



蔡英文總統（右）昨於官邸接見十二個民間團體。 圖／環團提供 分享 facebook

蔡英文總統昨接見以環團為主的十二個民團代表，針對深澳燃煤電廠爭議，蔡總統雖回應會研議地熱發電取代的可行性，但也希望環團支持目前政府的措施，不過環團並未埋單，多認為無說服力，台灣再生能源推動聯盟理事長高茹萍還說，要逼迫民眾選擇使用這種電力來源？

環團代表昨都呼籲不應該蓋深澳燃煤電廠。與會的環保署長李應元、經濟部次長龔明鑫都向環團表示，台電資訊顯示如果不蓋，北部恐怕電力會不足，同時再度強調使用「超超臨界」的機組，已把汙染減到最低。

蔡總統會中向環團表示，民進黨現被外界批評為「資進黨」，但請環團相信政府絕對是為了環境在努力。台灣有許多重要的企業，這些企業紛紛反映他們不能缺電，她希望環團在國家一直努力改善環境的情況下，支持目前政府推出的這些措施。

高茹萍說，相對鄰近國家，台灣用電很浪費；為什麼北部不能使用分散型的再生能源或進行節電？如果觀念仍停留在集中式發電，且還是會造成環境、空汙的電力來源，形同逼迫民眾選擇使用這種電力來源。

長期倡議東北角可發展地熱的台灣環境保護聯盟委員、台大資訊工程系教授高成炎向蔡總統表示，根據國外研究案例，我國可發展地熱或其他可行的再生能源。

龔明鑫於現場允諾說，將找時間再跟環團討論；蔡總統則說，能源轉型的長期工作，與台灣產業結構息息相關，只是台灣過去都是高耗能的產業結構，所以還沒辦法立刻明確做出指示，但相關技術都會「研議」。

台灣環境保護聯盟秘書長陳秉亨建議，可透過再生能源促進偏鄉農漁村發展，農委會副主委陳吉仲贊同並說，將跟文化部、能源局跨部會討論。