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深澳電廠今專案報告…朝野甲動 新北備戰

2018-04-16 00:12聯合報 記者王敏旭張曼蘋施鴻基林敬殷／連線報導

深澳電廠周邊的瑞濱、深澳、海濱三里居民多認為，重新環評用數據說清楚，可減少地方反...
深澳電廠周邊的瑞濱、深澳、海濱三里居民多認為，重新環評用數據說清楚，可減少地方反彈聲浪，圖為深澳電廠舊址。 記者游明煌／攝影
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立法院環衛委員今天排審深澳電廠專案報告，朝野甲動備戰，新北市府發言人張其強表示，將比照前瞻計畫的攻防強度，由局處首長站上第一線辯護。

民進黨立法院黨團總召柯建銘表示，看今天在野黨怎麼出招再說；為確保行政部門與執政黨團動作一致，民進黨團上午會和行政部門進行會前會沙盤推演。

新北市府官員透露，由於專案報告是衛環會邀請中央部會報告，新北市府雖受邀，但並非議程上可上台報告的機關，但今天輪值召委是國民黨立委陳宜民，市府已與國民黨立院黨團取得默契，若議事進行順利，會安排市府發言表達反對興建燃煤電廠立場。

官員說，國、民兩黨今天都發出甲級動員令，若議事遭到杯葛，市府代表也可能枯坐一整天，但市府代表都做好準備，會透過其他管道發聲，重申無論興蓋深澳電廠或防波堤，市府都有權准駁。

新北市環保局發言人孫忠偉說，台電應針對外界疑問提出評估報告，不應由環保署副署長詹順貴跳出來「玩文字遊戲」，有失環保署立場。

孫忠偉指出，三月十四日深澳電廠環差案審查，新北市提出十四項意見，「台電全無回應」；環差通過至今，台電也未對空汙、停發生煤許可、港區出海口北移、水下生態等意見提出評估報告。

新北市農業局漁港及漁業管理處長汪昭華說，台電身為開發單位，應提出保育區生態調查資料，卻僅用兩、三百字簡單帶過，「連碼頭裡的魚都不知道有哪些，怎知沒有影響？」最離譜的是，當初會議中新北市府或環團所提出的異議內容，會議紀錄竟變成「與會者沒有其他意見」，令人匪夷所思。

台電深澳電廠

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