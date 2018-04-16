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新聞眼／深澳 先做政治環評？

2018-04-16 00:22聯合報 本報記者祁容玉林政忠

行政院長賴清德昨天表示，政府要穩定供電、減少空汙，也不能犧牲民眾健康。 (中央社...
行政院長賴清德昨天表示，政府要穩定供電、減少空汙，也不能犧牲民眾健康。 (中央社)
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深澳電廠環差出爐後，不僅中央和地方出現嚴重差異，連周邊縣市的綠營諸侯立場都有明顯差別，儘管蔡英文總統和行政院長賴清德都出面降溫，但深澳議題已向上延燒成敏感的政治議題。為了降低深澳電廠對選情的衝擊，府院高層應該先做一場政治環評。

深澳燃煤電廠興建與否，不僅影響電廠所在地的新北市民，鄰近的宜蘭縣、基隆市、台北市、桃園市、新竹縣市都會受到影響。空汙議題原本侷限在中南部，深澳電廠成為新戰場後，空汙已經成為全國性議題，執政黨的縣市長參選人恐首當其衝，不僅民進黨立委出面反對，連選情領先的桃園市長鄭文燦、基隆市長林右昌都持保留意見，行政院前院長蘇貞昌也要坦然表態。

夏季用電高峰在即，深澳電廠議題更顯迫切。前總統馬英九昨天直指關鍵核心，深澳電廠搞成這樣子，核四啟動不就沒問題了？蔡政府計畫到二○二五年，燃煤發電比例要減少到三成，「既然要減少，為何又要興建深澳電廠？」

賴清德是新北的孩子、蔡英文曾參選新北市長，兩人都希望新北變得更好、更健康，但「二○二五年非核家園」是民進黨終極目標，政策上只能限縮其他能源政策的空間。民進黨必須在缺電危機中求取平衡，深澳電廠才變成不得不做的燙手山芋，執政黨參選人必須共同承擔。

深澳電廠民進黨蔡英文賴清德

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