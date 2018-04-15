蔡總統見環團：台灣企業 不能缺電

蔡英文總統（左二）昨於官邸接見十二個民間團體，廣泛討論能源轉型、動保、海洋生態等議題，蔡總統承諾設立動物保護司。 圖／台灣公民參與協會理事長何宗勳提供 分享 facebook

「不會為了開發而犧牲一切」

年度NGOs環境會議前天結束，蔡英文總統昨隨即接見十二個民團代表，展現誠意、廣泛討論能源轉型、動物保護、海洋生態等議題。蔡總統表示，她經常告訴各部會，為了環保、為了讓生態能夠永續，「就是多花一點錢也沒有關係」，千萬「不要為了省錢而犧牲價值」，政府絕對「不會為了開發而犧牲一切」。

盼環團支持政府政策

正值深澳燃煤電廠爭議，環團會中力倡減煤，呼籲不應再蓋一座燃煤電廠，但蔡總統回應，台灣有很多重要企業，不能缺電，她盼環團支持政府政策。

但她也同意台電應更公開電力使用資訊以及盤點電力分配，也說會研議以地熱等再生能源來當替代能源。

蔡總統表示，希望環團站在互信的角度，看到政府官員的努力，政府一定會從環境保護角度思考這件事。

蔡總統也說，台灣缺電且工業用電太重，但台灣也需要高科技產業，這十年是台灣能源政策轉型最痛苦的十年，但二○二五年非核家園的目標絕對不會跳票。

史上接見時間最長的一次

NGOs會議今年邁入第十五年，每年會議結束，環團都會將討論結果送至總統府，歷任總統也都會接見環團。昨蔡總統邀環團到官邸討論，不僅與會有各部會首長，前後也談了近兩個半小時，是史上接見時間最長的一次，也是首次在官邸會面。

環團人士多表示，此行感受到總統對話誠意，也希望近期能再拜會行政院長賴清德，當面溝通環保議題。

允諾設置動物保護司

總統府新聞稿表示，昨會談過程氣氛融洽，對許多議題也都有實質討論，會中如動保團體希望設置動物保護司、研發動物實驗之替代方案，也獲得將會設置的正面回應。另還包括研議召開國家永續發展會議、加強濕地與海洋資源的保育、休漁期間外籍勞工的勞動力運用、建置國家地理資訊系統、公布綠色GDP、改善高雄水汙染及空汙，以及新北雙溪水庫、中油第三天然氣接收站等議題討論。

蔡總統指出，雖然解決問題需要時間，但與會的部會首長、副首長，只要能夠立即回應的，一定回應，而現場不容易回應的，研議後也一定會處理。政府一定會認真面對問題，不會「人去茶冷」。