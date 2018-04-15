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馬英九坦言核四啟動就沒深澳問題 前廠長大讚說得好

反深澳燃煤電廠 居民明到立院抗議

2018-04-15 22:11聯合報 記者董俞佳╱即時報導

反對興建深澳燃煤電廠，當地居民明天上午9點將到立法院群賢樓外陳情抗議。

自救會指出，目前34個里中已經有17位里長簽反對設立燃煤電廠，深澳周邊不到3天，也有超過400份連署書，比台電的問卷經過1年才籌到的問卷都多人簽署，自救會也表示，將尋找更多敢站出來反對的里長再加上五千份聯署書，表達拒絕燃煤電廠的態度。

自救會立法院台電

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