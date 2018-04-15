深澳燃煤有解？ 蔡英文：各種再生能源都能研議

2018-04-15 22:10 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



年度NGOs環境會議14日甫結束，總統蔡英文今天接見12個環保團體代表，針對環團所關心的能源轉型、動物保護、海洋生態等都有討論。此外，深澳燃煤電廠也成為會議焦點，環保團體齊力倡減煤，呼籲不應該再蓋一座燃煤電廠，總統蔡英文於會中表示，台灣有很多重要的企業，不能缺電，她希望環團能夠支持政府政策。不過，她也同意台電應該更公開電力使用資訊以及盤點電力分配，也說會研議以地熱等再生能源來當替代能源。

NGOs會議今年第15年，每年會議結束，環團都會將討論結果送至總統府，歷任總統也都會接見環團。今天蔡總統邀環團到官邸討論，於下午3點持續討論至5點38分結束，與會還有各部會首長，環團表示，這是有史以來接見時間最長的一次，也是第一次約在總統官邸接見。

針對近日外界關注台電欲開發的深澳燃煤電廠，今與會的環保團體代表都呼籲不應該蓋。不過，現場包括環保署長李應元、經濟部次長龔明鑫都向環保團體表示，台電的資訊顯示，如果不蓋這個電廠，北部恐怕電力會不足，因此才不得不蓋，他們也再度向環團表示，這是使用超超臨界的機組，已經把汙染減到最低。

此外，蔡英文總統雖然沒有具體地回應，但是她於會中向環團表示，台灣許多有重要的企業，這些企業紛紛反映他們不能缺電，因此她希望環團可以在國家也在環境方面努力的情況之下，可以支持目前政府推出的這些措施。環保署副署長詹順貴還在會中自嘲因深澳案「黑掉了」，蔡總統也說民進黨被外界批評為「資進黨」，但請環團相信政府絕對是為了環境在努力。

不過這個說法，環團並未埋單，也大多認為無說服力。台灣再生能源推動聯盟理事長高茹萍表示，台灣電力高度仰賴進口，可是相對於鄰近其他國家，台灣對於電力使用卻是更浪費。她也於會中表示，為什麼北部不能使用分散型的再生能源或者進行節電？如果觀念仍停留在集中式發電，而且還是會造成環境、空氣汙染的電力來源，這樣一定要逼迫民眾選擇使用這種電力來源嗎？她認為，許多國際大廠都允諾百分之百使用再生能源，台灣的企業也應該要有社會責任。

長期倡議東北角可以發展地熱的台灣環境保護聯盟委員、台大資訊工程系兼任教授高成炎則向蔡總統表示，根據國外的研究案例，我國可以發展地熱或者其他可行的再生能源。龔明鑫於現場允諾表示，將找時間再跟環團進行討論，蔡總統則表示，能源轉型長期的工作，也與台灣的產業結構息息相關，只是台灣過去都是高耗能的產業結構，所以還沒辦法立刻明確地做出指示，不過相關技術都能研議。