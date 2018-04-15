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馬英九坦言核四啟動就沒深澳問題 前廠長大讚說得好

深澳電廠 想闖關至少還要過3關

2018-04-15 21:58聯合報 記者董俞佳╱即時報導

圖為深澳電廠舊址除役拆除前狀況。圖／本報資料照片
圖為深澳電廠舊址除役拆除前狀況。圖／本報資料照片
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台電要開發新北深澳燃煤電廠因有加重空氣汙染疑慮，且又因其加蓋的堤防位在「瑞芳水產動植物繁殖保育區」，更受到外界爭議，外界頻頻將矛頭對準環保署，也引發中央對槓地方之戰。外界疑惑環評通過是否就能蓋廠？環保署副署長詹順貴表示，環評通過不等於能蓋廠，深澳燃煤電廠還要取得經濟部能源局的籌設許可與開發運轉許可，並經內政部海審會審查等，才能籌設。針對近日的爭議，他一邊重砲轟新北市政府推託卸責，另一邊則表示，深澳燃煤電廠是否撤回重作環評，需要上位能源政策重新檢討。

本報日前報導深澳電廠要蓋的堤防位在瑞芳保育區，這個區塊到底能不能開發，環評中是否疏忽未審，引發新北市政府槓上環保署。根據環保署環評相關規定，台電未來還必須到環評大會進行報告，經簽核同意，才算正式通過環差程序。且台電還需要取得經濟部能源局的籌設許可、開發或運轉許可，並經內政部海審會針對海岸管理法進行審查，以及文化部針對水下文資等進行審查，審查通過之後，未來蓋了電廠，也要新北市政府核給水土保持完工證明書、生煤許可證等，才能啟用。。

對此，詹順貴表示，環差分析只是其中一個程序，不是等於通過就能蓋場。環保署明天將到立法院社會福利及衛生環境委員會報告此案。詹順貴指出，根據環差審查專案小組第一次會議記錄，台電表示，有與新北市政府溝通，新北市表示可以調整保育區位置，當時漁業署代表也有提出，可能涉及瑞芳保育區，但是新北代表現場並無特別意見。於第二次會議中，當時新北市政府並未說明反對興建，反而是向台電提出建議事項，要求台電如果要興建防坡堤，必須編列相關清淤預算。

不過，新北市政府前天表示，當初是估計此案會被強行通過，因此還是提了萬一 興建防坡堤之後的建議事項。詹順貴表示，從第一次專案小組、第二次專案小組再到大會新北市政府都有多次機會對保育區表達意見，但是他們都沒有表達堅決反對的立場，現在卻說是估計此案會被強行通過，才提建議事項，這是卸責推託之詞。

台電環評

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