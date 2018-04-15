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馬英九坦言核四啟動就沒深澳問題 前廠長大讚說得好

2018-04-15 20:14聯合報 記者吳淑君╱即時報導

深澳電廠重建鬧得沸沸揚揚，前總統馬英九今早參加新北市中和的華新街潑水節，和朱立倫市長討論核電和深澳電廠時說「核四啟動不就沒問題」，核四前廠長王伯輝大讚馬英九，說的好。

王伯輝說，台電要將核四廠內1744束核燃料，分8批陸續運離台灣，預計最快6月執行。PowerGreen在公共政策網路參與平台發起連署，要求把核四燃料棒暫時先留在台灣，給人民選擇的機會，該連署於3月20日提案，已通過5000人附議門檻，政府在6月前必須對此議題做出回應。

他說，他也附議這個提案，這個提案這麼快通過，顯示反對燃料棒外運的力量不小，當年他是費了洪荒之力把燃料棒運回台灣，他對燃料棒和核四廠有很深的感情，燃料棒是核四的命脈，如今執政者要把核四的命根子砍掉，他實在難以接受。

王伯輝指出，馬英九說「核四啟動就沒深澳問題」，沒錯啊，馬英九了解核四，他也去過核四電廠，只要核四電廠運轉可以解決很多問題，核四一號機再花50億可以發電，蓋二號 機300億就可以發電，350億買兩部機，比深澳電廠花一千億蓋便宜多了。

PowerGreen在公共政策網路參與平台發起連署指出，台電的燃料棒送出台灣，並不符合經濟效益，政府花費80億買的燃料棒，現在又要花6億分三年陸續運回美國賤價用20億賣出，未來台灣如果又需要這批燃料棒，可能需要花費超過百億重新購置。

提案人強調，台灣真的缺電，缺到需要蓋汙染高的燃煤發電廠，核四兩部機組，如果按下啟動按鈕，可以提供270萬瓩，「台灣真的要把這個選項拿掉，把辛苦拿到可以用18個月的選擇拿掉嗎？」

馬英九說，核四啟動就沒深澳問題。圖／本報系資料照
馬英九說，核四啟動就沒深澳問題。圖／本報系資料照
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核四馬英九深澳電廠

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