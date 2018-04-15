環團進官邸拜會 蔡總統：2025非核不會跳票

2018-04-15 19:51 中央社 台北15日電



12個環保團體今天拜會總統蔡英文談環保議題，也觸及深澳電廠議題。環團會後轉述，蔡總統表示，這10年是台灣能源政策轉型最痛苦的10年，2025非核家園的目標絕對不會跳票。

中華民國關懷生命協會、台灣公民參與協會、台灣再生能源推動聯盟、中華民國野鳥學會、台灣海龍王愛地球協會、公民監督國會聯盟、荒野保護協會、台灣千里步道協會執行長、桃園在地聯盟、台灣水資源保育聯盟、台灣環境保護聯盟、媽祖魚保護聯盟等12個環保團體今天到官邸拜會蔡總統談環保議題。

環保團體和蔡總統談了近3個小時，環保署長李應元、環保署副署長詹順貴、農委會副主委陳吉仲、經濟部次長龔明鑫等人也與會。

台灣公民參與協會理事長何宗勳會後轉述，今天和蔡總統談的環保議題非常多，總統也都一一回覆，感受到總統對談的誠意。

對於近來備受關注的深澳電廠議題，千里步道協會執行長周聖心轉述，龔明鑫花了很長時間說明深澳電廠的必要性、及台灣用電量超過日韓等周邊國家；蔡總統則表示，希望環團站在互信的角度，看到政府官員的努力，政府一定會從環境保護角度思考這件事。

何宗勳轉述，蔡總統提到，台灣缺電且工業用電太重，但台灣也需要高科技產業，這10年是台灣能源政策轉型最痛苦的10年，希望大家共體時艱，2025非核家園的目標絕對不會跳票。

何宗勳說，詹順貴會中自嘲自己已經「黑掉了」，蔡總統也說民進黨被外界批評為「資進黨」，但請環團相信政府絕對是為了環境在努力。