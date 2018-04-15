深澳爭議 賴清德：我是新北孩子 不讓居民面對空汙

2018-04-15 12:02 聯合報 記者 聯合報 記者 陳熙文 ╱即時報導



行政院長賴清德。記者林河名攝影 分享 facebook 深澳電廠爭議持續延燒，行政院長賴清德今表示，政府有三目標，包括2025非核家園、穩定供電，以及減少空汙，但政府要穩定供電，不會犧牲民眾健康。賴清德強調，他是新北市的孩子，不會因為我當行政院長，為了經濟發展，就拿新北或周邊縣市的民眾健康作為代價。賴清德表示，他做的決定，不會讓新北居民面對空汙問題。

賴清德今於花蓮接受媒體提問，他指出興建深澳電廠是由於北部供電不足，北部用電量近台灣4成，但北部發電僅34%，差額的6個百分點是由中南部供電。賴清德表示，北部會持續發展，若不及早解決，北部發展會受限，深澳電廠有不得不建的理由。

他強調，以客觀條件而言，深澳電廠不允許天然氣發電，除了當地民眾不支持，也要興建儲氣糟，氣糟與與民眾之間要保持150公尺的界線，沒有那麼大的腹地。另外，深澳若採天然氣發電，輸氣管要經過基隆市的5個行政區，對此基隆市長林右昌已表態他不會支持。賴清德指出，深澳電廠因此剩下燃煤的選項，要用科技解決汙染問題。

賴清德解釋，科技的方式就是採用高品質的燃煤；採用超超臨界機組，減少氮氧化物、硫氧化物的排放；以及安裝除汙設備。他認為，採用「三合一」的方式，超超臨界燃煤電廠的排放已近天然氣。他並強調，為了同時達到「穩定供電」與「解決空汙」的目標，必要時兩套除汙設備都可以。

為達成穩定供電目標，賴清德則表示，政府將以多元創能、智慧節能、科技儲能等三方式下手。其中，有關智慧節能的部份，是今年安裝20萬具智慧電表，2021年安裝100萬戶，2024年達到300萬戶，藉由智慧節能，提高能源使用效率。

在多元創能方面，賴清德說，會如期完成所有路徑，包括2025年再生能源發電占比20%，與80%為火力發電的目標如期達標。包括觀塘第三天然氣接收站如期完工，深澳電廠建置，以及台電舊機組，例如大林、林口電廠更新計畫。賴清德並指出，目前他也指示政委張景森、吳政忠、吳澤成三個人，分別督導台電在火力發電汰舊換新的工程進度，務必如期完成。