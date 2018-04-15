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深澳電廠爭議 賴清德：與蘇貞昌理念一樣

2018-04-15 11:45中央社 花蓮縣15日電

對於深澳電廠議題，前行政院長蘇貞昌昨天說，為了新北市民健康，如果沒有安全、有汙染，他絕不同意。行政院長賴清德今天表示，他與蘇貞昌理念一樣，會盡力做好空汙管理。

有意參選新北市長的蘇貞昌昨天說，新北市民要好生活不能沒有電，但為了市民健康，他堅持一定要安全、沒有汙染；如果沒有安全、有汙染，他絕不同意。若當選新北市長，一定會為市民把關。

賴清德上午在花蓮與媒體早餐會時表示，他跟蘇貞昌理念一樣，要是沒有安全，核2廠2號機不能再轉；若有空汙，也不能有深澳電廠。

賴清德說，為了北部穩定供電，讓北部未來可以持續發展，既然核能發電不可能，客觀條件下天然氣發電也不可行，必然是要用科技方法，讓燃煤發電的汙染排放接近天然氣發電。他跟蘇貞昌理念一樣，會盡力做好空汙管理。

對於蘇貞昌願意投入新北市選戰，賴清德說，他非常感激也非常感動，蘇貞昌擔任過行政院長，其實不一定要參與選舉，不過蘇貞昌對新北市民的感情，與對新北市、對黨、對台灣的使命感，願意出面承擔，讓人非常欽佩。

賴清德表示，他做為新北市的孩子，出生地在萬里，過去蘇貞昌當台北縣長時深受照顧，如果蘇貞昌未來還有機會為新北市服務，相信成績會更可觀。

媒體詢問，民進黨內有聲音認為，若屆時新北市長選戰戰敗，總統蔡英文跟賴清德都要負責，怎麼看這樣的意見？

賴清德回應，將接任總統府秘書長的陳菊說不要散布失敗主義，他贊同這番話，應該要有必勝決心，既然蘇貞昌願意出來承擔，黨就應該團結一至，爭取新北市民支持、達到勝利。

蘇貞昌賴清德

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