周一立院「延長賽」 深澳電廠中央槓新北

2018-04-14 23:46 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



深澳電廠與「瑞芳水產動植物繁殖保育區」爭議持續延燒，立法院明邀環保署、經濟部、內政部、農委會及新北市政府，針對保育區畫定及環評審議專案報告，根據各單位送至立院的報告，口徑一致表達法規爭點在審查過程皆已釐清，不過新北市政府回批「避重就輕」，更強調「從未同意調整保育區」。中央與地方各執一詞，預料周一專案報告將成環評大會的會外賽。

瑞芳保育區爭議在於「環境影響評估作業準則」規定不得於法律禁止利用地區開發，但新北市政府根據漁業法畫的瑞芳保育區，據海岸管理法12條屬於一級海岸保護區，除非有國防、安全需求不得開發，深澳電廠擬增設的防波堤卻位在其中，是否應先釐清再送環差成為爭議，外界也質疑保育區爭議在審查過程未充分討論，恐影響最終判斷，全案應退回重審。

不過內政部營建署在報告表示，瑞芳保育區應歸屬海岸管理法13條，由於已有漁業法保護，是否開發應回到漁業法管理。營建署受訪解釋，瑞芳保育區確實是「第一級海岸保護區」，但海管法是為補不足之處，若已有其他法規保護，就會尊重；是否開發則應由農委會漁業署認定。

環保署也在報告中強調，漁業署僅在第一次會議提出港區擴建涉及保育區，第2、3次會議皆表示「無意見」，新北市政府更未曾提保育區疑義。

對此，農委會表示，瑞芳保育區原則是禁止開發，但依照漁業法規定，保育區是由直轄市政府擬訂計畫、核定並公告，能否調整變更，仍須回歸新北市政府。

不過新北市已有公告明訂，在保育區內投放人工魚礁等人工設施應經市府同意，是否應先釐清再審環評？環保署副署長詹順貴表示，由於投放人工設施須經新北市府同意，屬於「限制」行為、並非「禁止」行為，且此案2006年環評審查時還未設保育區，這次審查按照台電說明，深澳初審前台電就曾找新北市溝通，新北市對保育區議題沒有否認，第二次初審更提出要定期編列預算於防波堤清淤，「顯然沒有反對」，表示爭點已釐清，程序可繼續走。

對此，不過新北市政府強調「新北市政府從未同意調整保育區」，且本案保育區是新北市政府公告，調整也應由新北市政府調整，為何是相信台電一紙公文？且漁業署在第一次審查就已表達了不應開發的意見，相同的意見要一直提出？此外，該地區屬非都市管制規則一級環境敏感區，就是禁止開發。