朱立倫：採用高汙染燃煤 真相為何？

新北市長朱立倫表示，新北過去這幾年都是節電冠軍，但能源供應是另外一回事，民眾疑慮為什麼要用高汙染燃煤，行政院跟台電都要跟民眾說明。記者王敏旭／攝影 分享 facebook

行政院政務委員張景森前天表示，如果北北基宜桃能承諾節電百分之十，就可以不蓋深澳燃煤電廠，這番話昨遭雙北市長「打臉」，尤其當年由張輔選當上台北市長的柯文哲表示，電力要省百分之一都不容易，政府還是有義務把資料拿出來說服人民，深澳電廠爭議才有辦法評論。

張景森前天接受電台專訪，為深澳電廠辯護，指深澳電廠「算是全世界汙染最低的燃煤電廠」，並說如果不蓋深澳電廠，除非靠北北基宜桃節電百分之十，才有辦法吸收中南部送到北部的百分之四電力。

「問我的話，就是要用數據回答。」柯文哲說，因為國家不可信，造成政府講的人民都懷疑，政府有義務把所有資料拿出來才有辦法評論，若不蓋核四廠，核一、核二、核三廠何時退役，退役後供電要如何補上來，都是問題。

柯文哲說，台灣工商業集中在北部，如果不擴建深澳電廠，整個台灣的供電夠不夠？這要政府拿出資料試著說服人民，一般老百姓聽不懂，菁英還是聽得懂。至於張景森提到節電百分之十，柯說，要減百分之一都不太容易，節電百分之十相當困難。

新北市長朱立倫說，新北過去這幾年都是節電冠軍，但節電與能源供應是兩回事。民眾的疑慮是為什麼要用高汙染的燃煤，市民是要真相，行政院跟台電都要跟民眾說明，環保署也要站在全民監督的立場，用最高標準保障全民健康與環境。

國民黨立委蔣萬安認為，蓋深澳電廠對北部五縣市有既深遠且不可逆的影響，張景森說要解決中部空汙，才在北部蓋電廠，把其他縣市拉進來非常荒謬。國際都要淘汰燃煤電廠，政府為何要在北部蓋？國民黨年底一會訴諸公投。