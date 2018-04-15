謝立功發動公投 反深澳煤電

國民黨基隆市長提名人謝立功（右）昨在城隍廟前，設攤連署停建深澳電廠。 記者游明煌／攝影 分享 facebook

深澳燃煤電廠重啟爭議，藍營昨火力全開，國民黨基隆市長提名人謝立功昨天冒雨擺攤，發動反對深澳燃煤電廠公投。他要求基隆市長林右昌不要把問題推給新北市，應該以市長身分表態，別再閃躲。

基隆市長林右昌昨表示，他相信基隆市民會反對改燃氣發電。 記者游明煌／攝影 分享 facebook

謝立功說，燃煤發電違反世界潮流，對基隆市民的健康恐造成嚴重危害，昨天在基隆城隍廟前擺設連署攤位，發起十萬人連署反對深澳燃煤電廠擴建。他表示，林右昌對深澳電廠一直不明確表態，他向林下戰帖，要求公開辯論深澳電廠要不要停建。

謝立功說，跨縣市的問題應該合作解決，「政治算計」犧牲的是你我的健康，林右昌把深澳電廠要不要建的問題推給新北市，希望林拿出市長的身分正式表態。謝也說，自己從未說過支持燃氣電廠，而是燃氣的空汙程度比燃煤好一點，而且燃氣電廠的輸氣管線也不一定要走陸路。

謝立功認為發電有其他選項，例如潮汐、地熱等發電，為何非高汙染的燃煤不可？

國民黨主席吳敦義昨出席新北市黨部各分區組長授證典禮時說，現在執政者讓大家失望，蔡總統過去參加反核遊行，布條上寫「用愛發電」，現在當了總統，卻逼得全民要「用肺發電、用肝發電、用腎發電」，很不道德。

吳敦義指出，蔡政府現在還要重啟深澳電廠，宜蘭、基隆、雙北和桃園都會受影響，真的是「火力全開」，台中、高雄也都是霧濛濛的。

吳敦義還指蔡總統當初說要「維持現狀」，就是要達到馬總統八年任內兩岸和平、經濟發展、社會安定，結果做到了嗎？大家可以去檢驗，看是誰在說謊。