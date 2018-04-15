蘇貞昌表態： 深澳電廠須安全、沒汙染

前行政院長蘇貞昌以辦運動會的比喻，來為自己71歲回鍋參選被嫌老的問題解套。記者陳珮琦／攝影 分享 facebook

行政院前院長蘇貞昌接受民進黨徵召參選新北市長，昨天首度對深澳燃煤電廠重啟環評爭議公開表態。他說，新北市四百萬市民要好生活，不能沒有電，但為了市民健康，堅持一定要安全、沒有汙染，否則他絕對不同意。

蘇貞昌表示，堅守人民健康、台灣永續發展，二○二五年非核家園一定要做到，核一、核二、核三要如期除役，核二廠二號機能不能再轉，原則也是安全第一，沒有安全，就不能再轉；深澳電廠也是一樣的信念，如果沒有安全、有汙染，他絕對不同意。

蔡英文總統日前「登壇拜將」促請蘇貞昌再戰新北，蔡、蘇是否論及深澳燃煤電廠議題？蘇表示，一切由中央決定，但一定會尊重地方。只要新北市民給他機會，將一如當年跟中央爭取，和中央溝通，為市民安全把關。

深澳電廠議題也在鄰近的基隆延燒。基隆市長林右昌表示，深澳電廠在新北市，相信只要新北市長朱立倫說「不要電廠了」，就不會有燃氣和燃煤的議題，但大家普遍認為要有電廠，至於用哪一種燃料，可以理性溝通。

林右昌說，如果朱立倫和國民黨基隆市長參選人謝立功支持深澳電廠改成天然氣發電，管線將經過基隆市中山、仁愛和中正等區，「會害死基隆人和基隆市」。

是否贊成深澳電廠重啟環評？林右昌並未正面回答，表示深澳電廠如果燃煤，台電應拿出科學數據和大家溝通、理性討論，而不是淪於選舉鬥爭工具或議題操作，這對國家社會長遠的發展很不好。