蘇貞昌稱深澳電廠安全才同意 藍營：又一個幹話王

2018-04-14 22:41 聯合新聞網 綜合報導



前行政院長蘇貞昌在表態接受民進黨徵召參選新北市長後，昨天首度公開露面，到八里渡船頭拜訪攤商時，老闆娘高喊「衝衝衝，凍蒜」，讓他笑得合不攏嘴。 報系資料照／記者陳珮琦攝影 分享 facebook

民進黨老將蘇貞昌將戰新北、今日下午公開掃街，卻頻頻被要求對深澳電廠擴建一事表態，對此，蘇貞昌並沒有正面回覆，只強調「若深澳電廠沒安全有汙染，就不同意」，此話一出引發國民黨發言人洪孟楷嘲諷「又一個幹話王」。

民進黨新北市長參選人蘇貞昌今日下午赴八里掃街，外界指蘇貞昌未遵守對神明「不選第三次」的承諾，蘇貞昌回應「已去保安宮請求神明原諒」，但被問到是否贊成深澳電廠擴建，蘇貞昌則四兩撥千金的表示「電力要安全無汙染」，對此，國民黨新北市議員參選人葉元之首先開砲，指蘇貞昌此言「是一句空心菜式的廢話」，國民黨發言人洪孟楷也PO文諷刺蘇貞昌是幹話王。

洪孟楷表示，蘇貞昌這樣的回話方式有講等於沒講，而用這樣的態度參選新北「汙辱了新北市的選民」，指蘇貞昌既然說要安全無虞才同意，那就應該要強硬表態、要求蔡政府重啟環評，不要只是講幹話，再者，蘇貞昌既然都要參選新北，卻仍在攸關市民健康的議題上打模糊仗，狠酸蘇貞昌與蔡總統「幹話像一個模子印出來」。

洪孟楷指出，目前由民進黨全面執政，若蘇貞昌真替新北市民著想，就應該發揮綠營徵召他戰新北的效率，在一週內決定重啟深澳電廠環評，否則蘇貞昌不僅失信於神明，更是在欺騙選民。

深澳電廠爭議未平，連綠委都出面要求重啟環評，身為民進黨新北市長候選人的蘇貞昌今也表態，為市民健康，如果深澳電廠不安全、有污染，他絕不同意。