深澳電廠涉保育區爭議 環保署：審查過程已釐清

2018-04-14 19:34 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭媁 ╱即時報導



深澳電廠與瑞芳保育區爭議，立法院社福及衛環委員會國民黨籍召委陳宜民，下周一排定議程要求環保署、農委會及經濟部等相關單位，就「深澳電廠內保育區範圍劃定及環評爭議」，進行專案報告。根據環保署送達立法院的書面報告指出，環評變更申請所涉保育區等爭點，在審查過程已釐清，並經各主管機關確認，待資料補正後，將整體考量本案的定位與開發必要性。

環保署說明，「深澳發電廠更新擴建計畫環境影響說明書」是經環保署在2006年審查有條件通過，經濟部去年轉送環保署審查「深澳發電廠更新擴建計畫環境影響說明書第1次環境影響差異分析報告暨變更審查結論」，依法提出環境影響差異分析報告。環差分析報告的審查標的是「變更前、後」差異分析，並在3月14日環評審查委員會決議「審核修正通過」。

環保署強調，此案決議是基於原環境影響說明書通過內容，迄今尚未開發完成，變更內容應否重辦環境影響評估，是按「環境影響評估法施行細則」認定；而本案變更後開發規模調降，且未涉原規劃的保護區、綠帶緩衝區等變更，變更後明顯提升環保處理效率，降低整體污染排放總量。

環保署指出，經評估計畫變更前後，並未對影響範圍內的生活、自然、社會環境或保護對象，造成加重影響，且不致對環境品質維護有不利影響，因此，經委員會表決，判斷此案環差報告審核修正通過，無須重辦環評。

至於「水產動植物繁殖保育區」，環保署說，此非屬其主管法規的爭點，專案小組第1次初審會議即要求經濟部辦理釐清作業，經台電發函，表示將依「漁業法」第45條規定辦理，後續專案小組初審及環評委員會審查過程，漁業署無新增意見，新北市政府、瑞芳區公所則多就空氣污染議題表達反對意見，後續未以「該地區公告為瑞芳水產動植物繁殖保育區」為訴求，提出不得興建堤防及相關適法性的疑義，環保署在審查過程，尊重漁業法主管機關的法規認定及程序判斷。

書面報告也表示，台電後續應就審查委員及相關機關意見補充修正資料，再提到環保署環境影響評估審查委員會報告確認，屆時將請經濟部說明2025年台灣能源占比燃氣50%、燃煤30%及再生能源20%目標的逐年配比，並在能源配比路徑下，整體考量此案定位與開發必要性，待相關單位補正說明完備後，環保署才能作成行政處分。