親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
教長潘文忠請辭
陸台海實彈軍演
深澳電廠惹爭議
農業缺工尋對策
藍綠各黨拚選戰
政治
軍事
綜合

蘇花公路坍方 網友貼文求援：一堆人車卡在隧道

扁返319案前餐廳吃滷肉飯 嘆馬政府和蔡政府不聞問

深澳電廠涉保育區爭議 環保署：審查過程已釐清

2018-04-14 19:34聯合報 記者鄭媁╱即時報導

深澳電廠與瑞芳保育區爭議，立法院社福及衛環委員會國民黨籍召委陳宜民，下周一排定議程要求環保署、農委會及經濟部等相關單位，就「深澳電廠內保育區範圍劃定及環評爭議」，進行專案報告。根據環保署送達立法院的書面報告指出，環評變更申請所涉保育區等爭點，在審查過程已釐清，並經各主管機關確認，待資料補正後，將整體考量本案的定位與開發必要性。

環保署說明，「深澳發電廠更新擴建計畫環境影響說明書」是經環保署在2006年審查有條件通過，經濟部去年轉送環保署審查「深澳發電廠更新擴建計畫環境影響說明書第1次環境影響差異分析報告暨變更審查結論」，依法提出環境影響差異分析報告。環差分析報告的審查標的是「變更前、後」差異分析，並在3月14日環評審查委員會決議「審核修正通過」。

環保署強調，此案決議是基於原環境影響說明書通過內容，迄今尚未開發完成，變更內容應否重辦環境影響評估，是按「環境影響評估法施行細則」認定；而本案變更後開發規模調降，且未涉原規劃的保護區、綠帶緩衝區等變更，變更後明顯提升環保處理效率，降低整體污染排放總量。

環保署指出，經評估計畫變更前後，並未對影響範圍內的生活、自然、社會環境或保護對象，造成加重影響，且不致對環境品質維護有不利影響，因此，經委員會表決，判斷此案環差報告審核修正通過，無須重辦環評。

至於「水產動植物繁殖保育區」，環保署說，此非屬其主管法規的爭點，專案小組第1次初審會議即要求經濟部辦理釐清作業，經台電發函，表示將依「漁業法」第45條規定辦理，後續專案小組初審及環評委員會審查過程，漁業署無新增意見，新北市政府、瑞芳區公所則多就空氣污染議題表達反對意見，後續未以「該地區公告為瑞芳水產動植物繁殖保育區」為訴求，提出不得興建堤防及相關適法性的疑義，環保署在審查過程，尊重漁業法主管機關的法規認定及程序判斷。

書面報告也表示，台電後續應就審查委員及相關機關意見補充修正資料，再提到環保署環境影響評估審查委員會報告確認，屆時將請經濟部說明2025年台灣能源占比燃氣50%、燃煤30%及再生能源20%目標的逐年配比，並在能源配比路徑下，整體考量此案定位與開發必要性，待相關單位補正說明完備後，環保署才能作成行政處分。

環評立法院深澳電廠

相關新聞

深澳電廠涉保育區爭議 經部：已調整簡化防波堤設計

2018-04-14 18:00

謝立功發動連署停建深澳電廠 籲林右昌出來公開辯論

2018-04-14 16:08

節電10％不蓋電廠？ 朱立倫：能源供應是另一回事

2018-04-14 15:50

深澳電廠爭議 蘇貞昌首表態：堅持安全沒有污染

2018-04-14 15:20

反深澳電廠改燃氣 林右昌：管線會害死基隆市

2018-04-14 13:46

北部減電10%就不用蓋燃煤電廠？柯P：非常困難

2018-04-14 10:55

張景森：不蓋深澳電廠…得省電10%

2018-04-14 01:17

台電：瑞濱國小不會是「許厝分校」

2018-04-14 00:21

侯友宜挺深澳電廠公投 蘇系要台電講清楚

2018-04-14 00:10

電廠再好…綠委：欠缺配套 都會反彈

2018-04-14 00:06

綠委促重啓環評後…藍發動封殺深澳電廠公投

2018-04-13 23:53

張景森：反核衝過頭 應該要有過渡

2018-04-13 23:41

坦承反核衝過頭 張景森：「提前除役」不是民進黨立場

2018-04-13 19:30

用電大戶皮綳緊 張景森：將祭獎懲制度 今夏強制節電

2018-04-13 19:23

【重磅快評】不節電要罰？張景森的餿主意又來了

2018-04-13 18:26

潛水教練指蓋卸煤碼頭海底生態將消失 謝立功反深澳電

2018-04-13 17:45

張景森上火線：深澳電廠算是全世界汙染最低的燃煤電廠

2018-04-13 16:02
看更多

熱門文章

聲明全文／潘文忠請辭原因曝光 與賴揆說詞有出入

2018-04-14 10:43

潘文忠請辭震撼彈 管中閔引九陽真經20字表心境

2018-04-14 15:06

教長請辭！賴清德證實潘文忠周四遞辭呈慰留中

2018-04-14 09:56

【即時短評】潘文忠請辭教長 「卡管」最後卡到自己？

2018-04-14 09:59

毛嘉慶再爆：「卡管」不力 潘文忠請辭教育部長！？

2018-04-14 00:06

中國18日實彈軍演 孫大千：六分川普 四分台獨

2018-04-14 11:01

潘文忠請辭 台大教授批「現世報」

2018-04-14 11:19

共軍100小時奪台？軍事專家：會付出慘痛代價

2018-04-14 16:08

台灣想添購F-35戰機？美前防長認為沒必要

2018-04-13 23:11

潘文忠閃辭 曾志朗：是解決卡管的關鍵

2018-04-14 13:58

影／潘文忠准辭！行政院長賴清德勉予同意

2018-04-14 11:33

洪孟楷：3件事情未說明 潘文忠將是台灣教育的罪人

2018-04-14 13:11

共軍十八日台海實彈軍演 陸學者：可能是台海危機前兆

2018-04-14 08:43

潘文忠請辭獲准 朱學恒：反觀葉俊榮

2018-04-14 13:21

【重磅快評】打臉賴又打自己 潘文忠聲明凸顯綠營威權

2018-04-14 11:39

扁：許忠信選南市長成定局 黨恐前院救火後院失火

2018-04-13 20:50

賴清德：尊重潘文忠請辭 管中閔應出面說明

2018-04-14 12:45

解決農業缺工 我將開放越印泰菲來台度假打工

2018-04-13 23:47

潘文忠閃辭 教育部：後續等新部長上任再研議

2018-04-14 13:25

潘文忠下台 柯志恩：終究欠國人一個說明與道歉

2018-04-14 15:58

潘文忠請辭 李明賢：是爺們的就別只會叫廠公請辭

2018-04-14 12:03

國運昌隆最清高？翻開時代力量「泛綠恩仇錄」

2018-04-14 08:00

潘文忠辭職 吳思瑤：泛政治化留不住一個好部長

2018-04-14 18:18

潘文忠閃辭 郝龍斌：從頭到尾政治操作的是教育部

2018-04-14 14:38

潘下台的兩種可能 羅智強：卡管不成或惡搞管爺

2018-04-14 12:14

張景森：不蓋深澳電廠…得省電10%

2018-04-14 01:17

賴清德：潘文忠用心良苦 以請辭為校長遴選劃出標準

2018-04-14 12:09

潘文忠請辭 教團：留下台大遴選爭議 恐難有好起手式

2018-04-14 10:49

【即時短評】潘文忠閃辭 台灣高教爛攤誰接？

2018-04-14 12:23

影／蘇貞昌八里掃街 三戰新北「已請求神明原諒」

2018-04-14 16:54

卡管案潘文忠表遺憾 台大：請尊重遴委會決議

2018-04-14 12:17

張景森：反核衝過頭 應該要有過渡

2018-04-13 23:41

綠委：台大案不是唯一壓垮潘文忠的最後一根稻草

2018-04-14 11:50

中共軍演挑釁？美前防長建議台灣冷處理

2018-04-13 21:22

冷眼集／潘文忠 卡管百日 卡到自己

2018-04-14 13:15

反深澳電廠改燃氣 林右昌：管線會害死基隆市

2018-04-14 13:46

潘文忠請辭 朱學恒：賜北農總經理位置給他坐

2018-04-14 10:40

網路名人XDite宣布參選台北市長 盼打造區塊鏈金融特區

2018-04-14 08:00

反制卡管 藍委排案下周教育部天天來立院報告

2018-04-14 11:58

陸軍特戰兵山隘行軍275公里 上山下水都得克服

2018-04-14 16:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top