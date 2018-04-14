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深澳電廠爭議 內政部：不適用國土計畫法

2018-04-14 19:31聯合報 記者鄭媁╱即時報導

深澳電廠環評爭議延燒，立法院社福及衛環委員會國民黨籍召委陳宜民，下周一排定議程要求環保署、農委會及經濟部等相關單位，就「深澳電廠內保育區範圍劃定及環評爭議」，進行專案報告。在野黨質疑，深澳燃煤電廠在保育區內新增防波堤，但還未解決保育爭議，就將環差案送交環評大會審查。

身為國土計畫法、海岸管理法主管機關的內政部指出，環境影響評估審議非屬「海岸管理法」第25條第2項所定，目的事業主管機關的許可，因此，二者的審議程序無相互關聯。此案部分工程項目，位於「近岸海域」等特定區位，且達一定規模以上，後續應另依「海岸管理法」第25條規定，申請特定區位許可。

內政部也解釋，根據國土計畫法條文明定，民國111年4月30日前公告國土功能分區圖後，才依「國土計畫法」進行管制，所以，目前並無國土計畫法的適用。至於此案屬非都市土地的特定專用區，內政部說明，電廠興建計畫符合土地使用管制，無須依區域計畫法規定申請開發許可，併予釐清。

因「瑞芳保育區」係依漁業法劃設公告，有保護標的、禁止事項、違反限制或禁止之罰則等，內政部表示，經農委會去年4月14日函認定「符合整體海岸管理計畫基本管理原則者」的查核原則，爰其管制事項應按「漁業法」及其相關規定辦理。

內政部環評農委會

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