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謝立功發動連署停建深澳電廠 籲林右昌出來公開辯論

2018-04-14 16:08聯合報 記者游明煌╱即時報導

國民黨基隆市長提名人謝立功今天下午設攤發動連署，指為了國民健康，降低燃煤發電引發空氣汙染及碳排放，停建深澳電廠，計劃完成10萬人連署，表達基隆市民反對燃煤電廠的訴求。他並說，林右昌一直不明確表態，呼籲他出來與他公開辯論，到底深澳電廠要不要停建的問題。

謝立功今天下午2時由市黨部主委黃希賢陪同，在忠一路城隍廟前發動連署，雖然下著雨，但有不少人表示支持停建，加入連署，並喊加油。

謝立功表示，他反對深澳燃煤電廠擴建，因違反世界潮流，對基隆市民的健康恐造成嚴重的危害。他認為，還可以有其他選項，比如海洋發電，為何一定要高汙染的燃煤呢？

謝立功說，台灣有許多綠能發展的潛能，舉凡地熱、波浪、潮汐、洋流及風力發電都是非常值得投資研究的項目，許多學者專家們也不斷致力於這些綠能發電的研究，其中幾個項目已經接近測試完成，未來應開始規劃示範電廠，由供應小區域的用電開始推動綠能的發展。未來若選上市長將會與海洋大學密切合作，好好利用基隆的海洋能資源，讓基隆成為「綠能發電示範城市」。

針對今天上午市長林右昌說，「新北市長朱立倫和國民黨基隆市長參選人謝立功，如果支持燃氣的話，深澳電廠改成天然氣發電，走陸路的管線會經過整個基隆市區，造成的問題恐怕更大」。謝立功回應，他並未說過支持燃氣，而是說，燃氣空汙程度比燃煤好一點，且燃氣也不一定要走陸路。

謝立功表示，林右昌至今都未明確表態深澳電廠要不要建的問題，不要推給新北市，希望他拿出市長的身分，正式表態。

林右昌上午針對深澳電廠的問題，指深澳電廠如果改燃氣發電，管線將經過基隆市多個區，「會害死基隆人和基隆市」，他相信基隆市民也會反對。台電應拿出科學的數據和大家溝通，說服民眾，各界、大家理性討論，不要流於選舉鬥爭的工具和操作議題。其他暫時沒有回應。

謝立功發動連署停建深澳電廠，計劃連署10萬份。記者游明煌／攝影
謝立功發動連署停建深澳電廠，計劃連署10萬份。記者游明煌／攝影
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謝立功發動連署停建深澳電廠，計劃連署10萬份。記者游明煌／攝影
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謝立功發動連署停建深澳電廠，計劃連署10萬份。記者游明煌／攝影
謝立功發動連署停建深澳電廠，計劃連署10萬份。記者游明煌／攝影
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謝立功深澳電廠林右昌

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