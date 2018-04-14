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北部減電10%就不用蓋燃煤電廠？柯P：非常困難

2018-04-14 10:55聯合報 記者魏莨伊╱即時報導

深澳燃煤電廠問題爭議不斷，政務委員張景森昨說，北部節電10%就可以不用蓋。對此台北市長柯文哲今天表示，要降1%電都不太容易，還要減10%，他覺得是相當困難，並認為政府有義務把資料拿出來，試圖去說服人民。

深澳燃煤電廠通過環評後，新北和中央政府槓上，中央飽受抨擊。不過張景森昨說，若不蓋深澳電廠，改靠節電吸收這些供電量，北北基宜桃平均每個縣市必須承諾節電10%，才能做得到。

柯文哲今天上午參加和幼兒一起開心跳健康操活動後接受聯訪指出，這也是專業問題，但有幾個問題，核四他看應該是不會蓋，那核一、核二什麼時候退役、供電如何補上？

柯說，常常因為國家不可信，造成政府講的話人民都懷疑，他倒是覺得，如果政府可以比較公開透明把數據都拿出來說明，大家才有辦法評論。

問柯支持蓋電廠嗎？柯說，深澳燃煤電廠蓋不蓋，問他的話，就是要用數據來回答，因為他知道台灣工商業大部分集中在北部，仍有南電北送的問題，如果深澳不蓋，整個供電網路是否OK，還是要解決。

柯說，這不是他的專業，沒有花時間研究，但認為政府有義務把資料拿出來，試圖去說服人民，即使一般老百姓聽不懂，菁英還是聽得懂，要嘗試說服大家。

至於省電10%，柯文哲說，坦白講要降1%都不太容易，因為整個工商業在發展，電要不增加都不太容易，還要減少10%，他覺得是相當困難。

台北市長柯文哲今天上午參加和幼兒一起開心跳健康操活動。記者魏莨伊／攝影
台北市長柯文哲今天上午參加和幼兒一起開心跳健康操活動。記者魏莨伊／攝影
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柯文哲節電張景森

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