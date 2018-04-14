張景森：不蓋深澳電廠…得省電10%

2018-04-14 01:17 經濟日報 記者 經濟日報 記者 潘姿羽 ／台北報導



行政院政務委員張景森。圖／聯合報系資料照 分享 facebook 深澳燃煤電廠通過環評後，政府飽受抨擊，不過政務委員張景森昨（13）日直指，若不蓋深澳電廠，改靠節電吸收這些供電量，北北基宜桃平均每個縣市必須承諾節電10%，才能做得到。

蔡政府訂下2025年非核家園的目標，近日能源議題卻爭議不斷，不只重啟核電遭受質疑，深澳電廠也被詬病對環境造成衝擊。

張景森強調，北部因為工商活動持續成長，去年新北市跟桃園市用電量不只正成長、幅度也相當驚人，在核電廠慢慢除役，部分燃燒重油的發電廠也要淘汰掉，屆時北部將會沒有電廠可用，深澳電廠確實有此需求。

張景森坦言，去年與今年供電問題「最嚴苛」，因為政治因素影響，核一、核二機組尚未到除役時間，民間的反核勢力卻積極阻擋，導致能源產生缺口；但他也強調：「我們承諾的是如期除役，提前除役不是民進黨的立場。」

與其興建新的電廠，張景森直言，政府第一優先選擇是「節電」，想要完全沒有排放、沒有汙染，最好的方法就是節電，也因此，政府持續研擬節電做法，希望鼓勵與督導並進。

除了訂定節能目標，政院今年原訂要推動節能家電政策，因舊家電必須報廢，張景森表示，業者認為報廢的技術運作有點困難，今年可能來不及實施，明年希望把政策做出來。