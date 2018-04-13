張景森：反核衝過頭 應該要有過渡

2018-04-13 23:41 聯合報 記者 聯合報 記者 林河名 ／台北報導



為深澳燃煤電廠背書，行政院政務委員張景森昨天親上火線說明，指深澳電廠是全世界汙染最低的燃煤電廠。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

二○二五非核家園 經仔細計算

深澳燃煤電廠爭議不斷，電力政策也備受各界議論。政務委員張景森昨天直言，自己雖然不喜歡核電，但反核有一定步驟，「核電廠不是明天就會爆炸，核廢料也不是明天就要處理」，所以要有過渡，訂「二○二五非核家園」是經過仔細計算。

他表示，民進黨原來的主張是核電「如期除役」，執政後卻發生「衝過頭」的現象，例如核電廠還沒有到要除役的時間，核一廠一號機及核二廠二號機因為大修或故障，反核的聲音就說要把它幹掉，不准它再用，這不是符合理性的作法，「我們的承諾是如期除役，並沒有激進到不管有沒有電，能找到機會就把它（核電廠）幹掉！」

圖為深澳發電廠預定地。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

深澳燃煤電廠 「全球汙染最低」

面對深澳燃煤電廠連民進黨立委也要求重啟環評。張景森昨為深澳電廠使用「淨煤」技術辯護。他除了強調深澳電廠「算是全世界汙染最低的燃煤電廠」，並表示燃氣電廠隱含非常強大的不安全及風險性，「因此，國家一定要配置一定比例的燃煤電廠，這是合理的。」

張景森昨接受電台專訪，直言燃煤或燃氣都有人反對，例如桃園要新增燃氣電廠，桃園人也反對，「總是有人反對，但要根據事實」。

劉建國、蔡適應等民進黨立委要求重啟環評，劉建國還強調深澳電廠不應只以「環境差異分析報告」就決定當地居民未來生活品質。環保署副署長詹順貴也質疑，有必要花一千億興建深澳電廠，去補百分之零點一的電力缺口？而且，怎麼可能有完全乾淨的煤？

訝異劉建國反對 「不知他怎思考？」

張景森表示，「劉建國委員我是比較訝異」，因為他跟劉都是雲林人，假設燃煤電廠是造成汙染的元凶，而中部空汙比台北更嚴重，一些人都怪罪台中及麥寮的燃煤電廠，雲林應該是燃煤電廠受害最多的地區，興建深澳電廠就是不要讓中部的電送到北部來，如此中南部就可以降載，汙染就可以減低，「結果變成深澳不要蓋，麥寮繼續燒，這個邏輯，我不知道他是怎麼思考？」

「一個事情不能顧此失彼。」張景森表示，在討論深澳電廠問題時，應該認真去看，這樣的設備、全世界最嚴格的空氣品質標準，全世界最好的電廠的標準，這樣可不可以接受？「就全台灣來說，用最新、最好的電廠，來替代比較舊的電廠，應是比較合乎環境保護的要求吧。」

至於詹順貴所指百分之零點一電力缺口，張景森表示，那應該是指備用容量率，但深澳電廠不是備用容量的問題，而是占全國供電量百分之二點八，如果深澳不蓋，中南部要送到北部的百分之四，自己要怎麼吸收？除非要靠節電，「北北基宜桃必須承諾節電百分之十，那我們就做得到」。