侯友宜挺深澳電廠公投 蘇系要台電講清楚

國民黨昨天宣布發起深澳電廠公投前，先在立院提案要求變更議程，針對深澳電廠環評退回重審，但提案遭到民進黨封殺。 記者杜建重／攝影 分享 facebook

深澳燃煤火力發電廠成為新北市長選戰攻防焦點，國民黨新北市長參選人侯友宜昨說，競選對手蘇貞昌前天與蔡總統會面，「不曉得老縣長是否反映對深澳電廠的態度？」蘇系立委張宏陸也質疑，台電不思修復中部受損水力發電廠，一味推動蓋燃煤電廠，「應該講清楚為什麼？」

深澳電廠重建運轉，新北、基隆首當其衝。新北市長朱立倫說，大台北地區需要電廠，但高汙染的燃煤電廠不是我們要的，請環評委員做出理性的判斷，並向中央疾呼：「民眾要的是真相」。

侯友宜表達支持深澳電廠公投連署，認為深澳電廠對新北市的生態、觀光和居民影響很深，希望中央擬定政策時，必須考慮北部人的感受，也希望蘇能說清楚對興建電廠的態度。

張宏陸表示，中部地區大甲溪沿岸有多座水力發電廠，在九二一大地震時受損停擺，台電要說清楚為何一直未修復，捨棄這些乾淨能源，卻違背環保蓋燃煤電廠？另一位蘇系立委吳秉叡表示，他認為就交給專家去判斷，照著法律走。

國民黨基隆市長參選人謝立功昨與活塞潛水教練王銘祥、基隆市呼吸健康協會理事長林孝榮，以直播方式表達反對深澳燃煤電廠重啟。謝說，新北與基隆的海岸線應整體規畫開發與保育，「跨縣市的問題，應該合作解決。」

王銘祥說，深澳電廠環差評估報告中說，深澳灣附近的海洋生態並不豐富，但自己潛水廿多年，曾在深澳灣附近拍攝到大大小小的珊瑚礁，政府如果執意蓋卸煤碼頭，這些美麗的海底生態將被破壞永久消失。